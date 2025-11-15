Cae una red de estafadores que timó a un ferrolano con la técnica del 'SIM Swapping'

Un policía nacional en imagen de archivo Emilio Cortizas

La Policía Nacional detuvo a siete hombres acusados de estafar a múltiples víctimas por toda la geografía española, incluida la ciudad de Ferrol, usando la técnica del 'SIM Swapping' o intercambio de tarjeta SIM en su traducción al castellano.

Las detenciones se produjeron en la localidad barcelonesa de San Adriá de Besós tras las pesquisas del Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada de Policía Judicial (BPJ) de A Coruña. El operativo se inició tras la denuncia de un coruñés al que le habían sustraído 9.500 euros.

Según la información que traslada la Policía Nacional, la víctima había recibido varios cargos en sus cuentas bancarias efectuados con tarjetas de crédito a su nombre que él no había solicitado, percatándose asimismo de envíos a cajeros automáticos para su retirada que tampoco había autorizado.

Además de Ferrol y A Coruña, se produjeron estafas en Marín, Ávila y Valladolid (Castilla y León); Madrid y Alcobendas (Madrid); Arrecife (Canarias); Jerez de la Frontera (Andalucía); Cáceres (Extremadura), Zaragoza (Aragón), y Melilla. Ya se han esclarecido 16 denuncias y no descartan que haya más.

Cómo funciona el 'SIM Swapping'

Las investigaciones permitieron determinar la técnica empleada, en la que los cacos engañan a una compañía telefónica suplantando la personalidad de la víctima para que transfiera su número de teléfono a una tarjeta SIM que ellos controlan.

Una vez que tienen el control del número, pueden acceder a las cuentas vinculadas a ese teléfono: correo electrónico, redes sociales y servicios bancarios, valiéndose de la verificación en dos pasos a través de SMS que, en este caso, les llegarían directamente a los estafadores.