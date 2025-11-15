Asotrame ofrece formación dirigida a docentes para abordar el trato con niños enfermos

Imagen de archivo de un recurso de Asotrame AEC

Profesionales del equipo técnico de Asotrame impartieron en las últimas horas, en el marco de un acuerdo con la Consellería de Educación una formación dirigida a docentes de los Equipos de Atención Virtual, que atienden a alumnado al que, por enfermedad prolongada o vulnerabilidad se le autoriza a no asistir a los centros educativos.

Así indican desde la entidad con sede en Ferrol que atendiendo a la petición del Centro Autonómico de formación e innovación (CAFI Galicia), la educadora social y la psicóloga de la asociación ofrecerá en Compostela un seminario destinado a mejorar las habilidades de esos profesores a la hora de tratar con estudiantes que requieren una atención especial, dada su situación.

La acción contará con testimonios de personas como Juan García, con experiencia como profesor de atención domiciliaria y Marta Corredoira, madre de un niño superviviente de leucemia, que hablará de su proceso de vuelta al cole.