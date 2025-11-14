Un informe técnico recomendaba la tala de las acacias de Irmandiños en 2009

Todos los ejemplares actuales desaparecerán de la avenida Jorge Meis

Un informe de los técnicos municipales del año 2009 ya aconsejaba la tala de los árboles –Robinia pseudoacacia– de Irmandiños. El mal estado de muchos de ellos, aseguraba en aquel momento la concejala de Medio Ambiente del PSOE, María López, obligaba, por razones de seguridad, a tomar esa medida que, sin embargo, nunca llegó a hacerse efectiva. Tampoco hubo desde entonces mantenimiento de ningún tipo, confirman fuentes municipales, por lo que muchos de estos árboles ya no tenían otra alternativa que la tala.

Son las obras del proyecto urbanístico “Abrir Ferrol ao mar” las que darán cumplimiento a la recomendación de los técnicos del Concello. El pasado miércoles comenzaron a cortarse los primeros ejemplares, aunque el destino de todos ellos no será el mismo. Hay muchos que sí se convertirán en madera, pero otros, los que todavía puedan sobrevivir, serán replantados en otras zonas de la ciudad, sobre todo –esa es la idea del gobierno local– en la avenida de As Pías, ya titularidad del Concello. Cuando se inauguró definitivamente, a finales del mes de julio, el alcalde, José Manuel Rey, avanzó que se plantaría en el nuevo bulevar un centenar de árboles.

Para Irmandiños, el proyecto, siguiendo las pautas de los técnicos, contempla la repoblación del paseo. No tendrá la misma extensión de parterre por razones de espacio –más senda peatonal y carril-bici–, pero en el mismo lugar se plantarán árboles más “adecuados” para un entorno de contacto con el mar. En ese sentido, los pliegos especifican que serán cerezos blancos a lo largo de Irmandiños, mientras que en la Puerta del Parque serán álamos negros y en la del Dique, fresno en flor.

La empresa Copasa es la encargada de desarrollar esta primera fase, entre Ferrol Vello y la Puerta del Dique, por un importe de 5,3 millones de euros. El plazo de ejecución es de un año y medio.