Reabre la ermita de Chamorro después de semanas cerrada al culto por un accidente

La ermita estuvo cerrada hasta esta misma semana Jorge Meis

La ermita de Chamorro vuelve a estar abierta a las visitas y los oficios religiosos después de estar cerrada casi dos meses por "causas de fuerza mayor", como se podía leer en uno de los carteles que estuvieron pegados en la puerta.

Finalmente, este jueves reabrió al público una vez que la persona encargada de su apertura y cierre se recuperó del accidente que había sufrido semanas antes.

El horario de apertura en invierno es de 11.00 a 17.00 horas y de miércoles a domingo, permaneciendo cerrada los lunes y los martes. Además se han restablecido las misas.