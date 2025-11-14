Poniendo coto a la diabetes

Marcide Día de la diabetes Daniel Alexandre

La Asociación de Diabéticos de Ferrolterra y la Facultad de Enfermería y Podología del Campus de Ferrol, con el apoyo del Área Sanitaria de Ferrol celebraron ayer el Día Mundial de la Diabetes con varias acciones, que se celebraron en el hall del hospital Arquitecto Marcide.

Hicieron controles de glucemia, tensión arterial, y podológicos durante la mañana de este viernes y fueron muchas las personas y profesionales que participaron en la iniciativa, en la que tomaron parte más de una veintena de personas.

En términos generales, el Área Sanitaria de Ferrol potencia tanto la prevención como el tratamiento de la Diabetes desde múltiples ámbitos, y se sumó, para seguir avanzando en esta labor de prevención, a la celebración de este día.

Cabe destacar que esta administración sanitaria hay unas 900 personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 y unas 20.000 de tipo 2. Ello supone que son el 16% de la población, y va en aumento, ya que el 85% de la diabetes tipo 2 se da en pacientes con obesidad, y esta está aumentando considerablemente, como se recuerda desde el Área Sanitaria y del servicio de Endocrinoloxía, aunque son muchos los ámbitos implicados en la prevención, diagnóstico, y seguimiento de estos pacientes, tanto en el campo facultativo y de Enfermería, como en el hospitalario y de los centros de salud.

Desde el referido servicio destacan los nuevos tratamientos y tecnologías que se están incorporando en este campo.

En la diabetes tipo 2, por ejemplo, se está avanzando de manera significativa el tratamiento con fármacos incretínico, que han mostrado reducciones significativas de HbA1c, hemoglobina glicosilada, es decir, la media del azúcar de los últimos 3 meses. Además también se están estudiando análogos de amilina de acción prolongada en asociación a los análogos de GLP1 con beneficios en los pacientes.

Son medicamentos que actúan como una hormona natural que se tiene en el intestino y que ayudan a controlar el azúcar solo cuando se necesita, no produce hipoglucemias, y ofrece más saciedad ayudando a perder peso, además de proteger el corazón.

El campo de las insulinas también están en auge las semanales que tienen la misma eficacia que las diarias con una mayor comodidad para pacientes y menor riesgo de hipoglucemia, explican.

En lo que se refiere a la tecnología, añaden desde Endocrinología, “los sistemas de monitorización continua asociado la bombas de insulina, están acercándonos al ansiado páncreas artificial, cada vez con algoritmos más avanzados y sistemas más pequeños que mejoran la calidad de vida de los pacientes”.

La integración con la inteligencia artificial y dispositivos conectados permiten ajustes automáticos y personalizados, mejorando el control glucémico y reduciendo la carga que supone para los pacientes el cuidado y lo manejo de su diabetes.

En el Área Sanitaria de Ferrol, ya hay más de 1.000 sensores de glucosa en los pacientes de tipo 1, y en los de tipo 2 con múltiples dosis de insulina.

Además, en términos generales, la investigación en diabetes Mellitus tipo 1 avanza hacia terapias celulares, inmunomoduladoras y de relevo de células β que podrían transformar el curso de la enfermedad, y ya se está trabajando en protocolos al respecto a nivel nacional.

Centro de salud de Caranza

Por otra parte, profesionales del centro de salud de Caranza se sumaban también la este Día Mundial de la Diabetes, para “dar visibilidade" a esta enfermedad que afecta a"cualquier estamento social, idade, sexo e en calquera parte do mundo”, explicaban desde el centro médico.

Los profesionales del espacio recordaban también, que que la mayor prevalencia está en la diabetes Mellitus tipo 2, ya que tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune, llevándose a cabo grandes avances en su control y tratamientos.

Subrayan, sin embargo, que la diabetes tipo 2 está relacionada con el estilo de vida y hábitos poco saludables, “sendo precisamente aí onde debemos de traballar", educando e informando a la población en la prevención de la enfermedad mediante la adquisición de hábitos favorables como dieta saludable, actividad física, evitar el consumo de tabaco y de alcohol, o el cuidado de la salud mental, limitando el estrés y fomentando las relaciones sociales, apuntaban

Para dar visibilidad a todas estas cuestiones, informaban que “contamos coa colaboración da Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, que nos acompaña con dous voluntarios", realizando glucemias capilares a aquellas personas que se acercaron por el Centro de Salud y repartiendo folletos informativos sobre la enfermedad, su cuidado y prevención.