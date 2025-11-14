Los títeres de Portugal, en el nuevo escenario de Festea

Hilando Títeres en el centro cívico de Caranza, actuando en esta décima edición de Festea Daniel Alexandre

La compañía portuguesa Fio d’Azeite vuelve a la ciudad este fin de semana en el marco del festival de teatro de objetos y monicreques Festea, que organiza el Concello de Ferrol con la colaboración del Hotel Almirante y bajo la dirección artística de la asociación Titerario. El grupo será protagonista tanto este sábado 15, a las 18.30 horas, como el domingo 16 a mediodía, a las 12.30, con la particularidad de ser la encargada de estrenar el escenario de O Inferniño.

Este barrio ya forma parte, junto al de Caranza, del programa anual que en esta décima edición avanza un paso más en su descentralización al incluir también al centro cultural Carvalho Calero entre los espacios que se exhiben las propuestas internacionales de las compañías referentes del género.

Calendario

La obra “Circu_nstancia” es la elegida para el estreno de este escenario, en la que se utilizarán los títeres elaborados por Rui Sousa Marionetas, unas creaciones que servirán de vehículo para el lenguaje universal que caracteriza esta disciplina y que hará irrelevante el “portuñol” del elenco, en palabras del director artístico, Plamen Dipchikov.

Al día siguiente, el Torrente Ballester acogerá la versión que esta misma compañía portuguesa propone del clásico de Hans Christian Andersen “El traje nuevo del emperador”, bajo el título de “El rey va desnudo”.

La próxima semana, el sábado 22, también en el Torrente Ballester, le tocará el turno a una compañía que se diferencia de todas las anteriores del programa por la diversidad de nacionalidades que abarca. Así, Teatro Escena, que interpretará “La danza de los miedos” a las 18.30 horas, está compuesta por actores que llegan desde Galicia hasta Colombia, pasando por Argentina y México.

De Italia vendrán los siguientes protagonistas, que subirán al escenario más emblemático de la ciudad, el Jofre, el domingo 23 a las 12.30 horas. En Festea 2025 se estrenó mundialmente “Erase unha vez un anaco de madeira”, de la compañía gallega Viravolta Títeres, y en esta ocasión se presenta otra adaptación de “Pinocho” completamente diferente, a cargo de Zaches Teatro.

Para terminar, La Tartana, de Madrid, despedirá el festival en el Torrente Ballester, el domingo 30 a las 12.30 horas, con “Un hilo me liga a vos”.