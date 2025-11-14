La violencia de género digital, foco de análisis en el Campus de mano de la asociación Alvixe

Las jornadas se celebraron en el Aula Magna del Campus Industrial de Ferrol Jorge Meis

La Asociación Alvixe celebró este jueves su ya tradicional foro sobre violencia de género, que en esta ocasión se centró en el abuso de poder o maltrato que se ejerce a través de las redes sociales, la denominada violencia digital, que por ello puede parecer invisible.

El acto, que logró congregar a un número de importante de personas en el Campus Industrial de Ferrol, arrancó con cierto malestar por parte de la organización, en tanto que en el último momento se enteraron de que no se iba a celebrar en el salón de actos, tal y como estaba previsto, sino que se llevó a cabo finalmente en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades.

Un equívoco que obligó a los miembros de la asociación Alvixe a enviar mensajes a la gente que habían convocado y a anunciar en sus redes el cambio de ubicación final para que nadie se perdiera el evento.

“Este tipo de situaciones evidencian que temas relacionados con las mujeres siguen siendo relegados a un segundo plano”, lamentaban desde Alvixe en sus redes sociales al hilo de este hecho.

Finalmente, el malentendido no restó afluencia de público, muy pendientes de lo que se decía en cada una de las mesas de análisis. Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, clausuró las jornadas.