La planta de metanol verde de Forestal estará funcionando en 2028

Andrés Fuentes y Ángeles Vázquez, ayer en Forestal Daniel Alexandre

La planta de metanol verde que, con el nombre de “Triskelion”, está desarrollando Forestal del Atlántico en Mugardos empezará a funcionar, “si todo sale bien”, en 2028. Esa es la previsión que ayer viernes trasladó el director general de la compañía, Andrés Fuentes, durante la visita que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, realizó a las instalaciones.

“Llevamos seis años trabajando en el proyecto”, aseguró, “un proyecto que es el más maduro de estas características de España” que actualmente se encuentra en fase de ingeniería de detalle, por una parte, y en pleno proceso de negociación, por la otra. Fuentes se refirió en concreto a un capítulo “esencial” como es el suministro eléctrico. “Es un tema que nos preocupa bastante dada la situación actual que nos encontramos en Galicia. Para nosotros es fundamental poder tener una fuente de energía renovable y si puede ser próxima, muchísimo mejor. Esperamos poder comprar esa energía eléctrica en Galicia y no tener que irnos a otras regiones, porque sería una pena”.

Estas gestiones son fundamentales para poder “afinar” más una iniciativa empresarial que, además de ser el primer Proxecto Industrial Estratéxico –PIE– aprobado por la Xunta, dispone ya de todas las autorizaciones en materia medioambiental, como subrayó la conselleira. En estos momentos, la inversión total se estima entre 180 y 200 millones, si bien el objetivo es que en el primer trimestre del año que viene tener ya “un presupuesto más ajustado”. En este estadio del proyecto se incluyen también las conversaciones con los clientes interesados en disponer del metanol que se fabricará, alrededor de 52.000 toneladas anuales cuando las instalaciones estén a pleno rendimiento. “Hay que venderlo a un mercado internacional”, precisó Fuentes.

El director general explicó que todas estas variables –suministro, clientes e ingeniería de detalle– deben llevar a la empresa a “tomar una decisión sobre esta inversión”, en torno a mediados de 2026. “Si es positiva, ese mismo año iniciaríamos la construcción y, si no, veríamos qué hacemos: si la posponemos o si, lamentablemente, al final, por motivos externos, tenemos que archivarla. Pero desde luego que nuestra intención es acometer el proyecto porque, insisto, llevamos seis años trabajando en él con muchos recursos”.

Mientras el camino no se despeja del todo, tanto Fuentes como la conselleira Ángeles Vázquez defendieron las bondades de “Triskelion” y resaltaron el carácter “único” del proyecto porque, según manifestó el director general de Forestal, “va a llevar a Galicia a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la circularidad de la economía, el aprovechamiento de los recursos naturales y, sobre todo, la reducción de las emisiones de la industria, que puede ser un buen ejemplo para todas las demás, al crear una economía a escala para exportar a muchas más industrias porque todas, en mayor o menor medida, emiten CO2”.

Por su parte, la conselleira afirmó que Forestal del Atlántico es “unha empresa referente en Galicia desde punto de vista medioambiental; é desas empresas que merecen a pena por todo o que realizan desde o punto de vista económico e social, pero sobre todo desde o punto de vista medioambiental, pois cumpren moito máis aló do que lle esixe a administración. Iso quere dicir que hai unha conciencia que, ademais, ten que ir arroupada dun gran investimento”.

Vázquez aseveró que casos como el de “Triskelion” “poñen a Galicia, unha vez máis, no mapa a nivel mundial”. “A Xunta”, añadió, “aposta pola sostibilidade e polo medio ambiente e as empresas galegas e tamén as administracións temos que involucrarnos” con iniciativas, apuntó, “que contribúen a facer un mundo mellor”.

La conselleira incidió en el papel de Galicia en materia de sostenibilidad. “Nestes días que se está a celebrar a COP –la conferencia mediombiental más importante del planeta– temos que darlle unha mensaxe ao mundo: que se fixen en Galicia, en que estamos facendo e en como lle nos está indo desde o punto de vista medioambiental, porque se todos fixeran o mesmo seguramente non teriamos que estar celebrando a COP nin estar falando do que vai acontecer en 2040”. En esa línea, Ángeles Vázquez recordó que la Comunidad Autónoma apuesta por la “vía da neutralidade xa en 2040, é dicir, non pola diminución do 90% das emisións, pero para poder facer iso temos que contar coas empresas, e Forestal del Atlántico é un exemplo de capturar dióxido de carbono para transformar en combustible verde”.