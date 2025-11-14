Mi cuenta

La Orden Tercera reparte este viernes en Ferrol el pan de Santa Isabel con chocolate

Será después de la misa en honor a Santa Isabel de Hungría

Redacción
14/11/2025 12:19
Imagen de archivo del reparto en la capilla franciscana
Imagen de archivo del reparto en la capilla franciscana
Jorge Meis

La capilla de la Orden Tercera de San Francisco en Ferrol acogerá en la tarde de este viernes la misa anual en honor a Santa Isabel de Hungría, su patrona.

Será a las 19.00 horas en el templo ferrolano, con la imagen de la santa ataviada para la ocasión. Al finalizar se hará el habitual reparto del "pan de pobres", una tradición secular que esta vez estará acompañada de chocolate caliente.

