La Escola Aberta de Arte ahora también busca modelos de cara

El Club de Retrato de la Escola Aberta en el café Avenida Daniel Alexandre

El Mes da Emoción de actividades gratuitas y con el que la Escola Aberta de Arte celebra su 25 aniversario llega a su ecuador este sábado 15.

A las 18.00 animan a acudir al parque del Cantón con un bloc para dibujar o solo charlar, antes de seguir el sábado 22 a la misma hora, en el café Lusitânia, donde habrá un sorteo sorpresa. Además, cualquier tarde de la próxima semana, menos el martes, buscan modelos de cara en los talleres, que se llevarán su retrato.