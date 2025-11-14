Mi cuenta

Ocio con arte

La Escola Aberta de Arte ahora también busca modelos de cara

Este sábado continúa el Retrato Club por las calles y los posados se realizarán en el local de la entidad, con la posibilidad de llevarse la obra, todo gratis

Redacción
14/11/2025 22:00
Terraza Avenida Escola Aberta de Arte retrato
El Club de Retrato de la Escola Aberta en el café Avenida
Daniel Alexandre

El Mes da Emoción de actividades gratuitas y con el que la Escola Aberta de Arte celebra su 25 aniversario llega a su ecuador este sábado 15.

A las 18.00 animan a acudir al parque del Cantón con un bloc para dibujar o solo charlar, antes de seguir el sábado 22 a la misma hora, en el café Lusitânia, donde habrá un sorteo sorpresa. Además, cualquier tarde de la próxima semana, menos el martes, buscan modelos de cara en los talleres, que se llevarán su retrato.

