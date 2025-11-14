Ocio con arte
La Escola Aberta de Arte ahora también busca modelos de cara
Este sábado continúa el Retrato Club por las calles y los posados se realizarán en el local de la entidad, con la posibilidad de llevarse la obra, todo gratis
El Mes da Emoción de actividades gratuitas y con el que la Escola Aberta de Arte celebra su 25 aniversario llega a su ecuador este sábado 15.
A las 18.00 animan a acudir al parque del Cantón con un bloc para dibujar o solo charlar, antes de seguir el sábado 22 a la misma hora, en el café Lusitânia, donde habrá un sorteo sorpresa. Además, cualquier tarde de la próxima semana, menos el martes, buscan modelos de cara en los talleres, que se llevarán su retrato.