La apertura del garaje de la residencia Galatea, a expensas del vado

Bajo de la calle María antes de la reforma Jorge Meis

La concesión del vado permanente es el paso que resta para que el garaje que dará servicio a la residencia logística de la Armada Galatea, en la calle María, pueda comenzar a utilizarse por parte de los usuarios que se alojen en ella.

Según explican fuentes del Arsenal, en este momento está en fase de tramitación del permiso, una vez finalizadas las obras de adecuación del bajo comercial –fue economato y después supermercado– en el número 210 de esa misma calle, que llevaba ya varios años en desuso.

La empresa local Viladofer se encargó de preparar el bajo de más de 840 metros cuadrados de superficie de un edificio de cuatro plantas que se levantó hace cincuenta años y que es propiedad de la Armada. El coste total de la intervención ascendió a 265.000 euros, impuestos incluidos –65.000 menos que la estimación inicial–. Con esta reforma se crean 29 plazas de estacionamiento para los residentes del alojamiento Galatea.

La intervención financiada por la Armada en Ferrol también tendrá una repercusión sobre el aparcamiento público en superficie de la zona entre Amboage y el parque municipal Raíña Sofía, un área que suele estar saturada.