El Área aborda la importancia de los cribados en los primeros meses de gestación

Es fundamental para la madre y el bebé someterse a estos controles durante el embarazo

El Servicio de Xinecoloxía e Obstetricia del Área Sanitaria de Ferrol abordó este jueves cuestiones clave como los cribados durante el primer trimestre del embarazo como pueden ser la diabetes gestacional, la patología tiroidea e infecciosa, las cromosomopatías o la preeclampsia, entre otras.

Estas y otras cuestiones se abordaron en las XIV jornadas anuales que organizaron de forma conjunta la Real Academia de Medicina de Galicia y el Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, y que se desarrolló en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide La gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente; el responsable del Servicio de Xinecoloxía, Manuel Veiga Tuimil; y el miembro de la Real Academia y antiguo responsable de este Servicio, Javier Martínez Pérez-Mendaña estuvieron en la presentación de este encuentro.

La sesión, destinada tanto a facultativos como a personal de Enfermería, tanto del CHUF como de centros de salud, se centró en la optimización de los cribados durante el primer trimestre del embarazo en el Área, fomentando aun más su adecuada realización, para mejorar los resultados perinatales, tanto de la mujer como de su hijo o hija.

Entre sus objetivos más específicos, este servicio destacó la importancia que tiene difundir la necesidad de realizar estas pruebas ante la presencia de posible diabetes gestacional, patología tiroidea, patología infecciosa, cromosomopatías o preeclampsia. Junto a ello se prestó atención a la necesidad de actualizar los conocimientos y la evidencia científica en estos cribados.

Asimismo, se abordó también una cuestión que se repite cada año como es mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales.

Madre e hijo

Los cribados prenatales consisten en realizar una serie de pruebas a las embarazadas con el fin de detectar determinadas enfermedades infecciosas, genéticas o metabólicas.

Su objetivo es la detección precoz de algunas afecciones del feto o de la gestante y permitir llevar a cabo una serie de medidas preventivas y terapéuticas adecuadas para mejorar la salud y la calidad de vida de la mujer embarazada y de su feto o neonato. Por ejemplo, la diabetes gestacional es uno de los temas en los que se profundizó durante el encuentro. Es un tipo de diabetes inducida por los cambios fisiológicos del metabolismo de la glucosa durante el embarazo, y se asocia con alteraciones fetales o hipoglucemias neonatales.

Asimismo, los bebés de mujeres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de padecer obesidad y diabetes, entre otras cuestiones, por lo que se debe realizar cribado universal alrededor de la semana 24-28 del embarazo.

Por otra parte, en las mujeres con factores de riesgo, se debe realizar este estudio durante el primer trimestre del embarazo ya que, excluidas las diabetes pregestacionales no conocidas, aquellas con diabetes gestacional diagnosticada en esos primeros meses “son las que mayor riesgo de resultados perinatales adversos presentan”, advierten.

También durante el embarazo se pueden producir otro tipo de patologías como la tiroidea e infecciosa. Durante la gestación puede llegar a modificarse la función tiroidea y es fundamental hacer este tipo de controles preventivos.