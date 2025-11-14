Ferrol
El alumnado de la Compañía de María conoce los entresijos del Palacio Municipal
Los estudiantes visitaron las instalaciones municipales
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, y el edil de Xuventude, Arán López, recibieron en la mañana del viernes en el Concello a un grupo de alumnos de segundo de Primaria del Colegio Arenales Compañía.
El alumnado tuvo la oportunidad de conocer el interior del Palacio Municipal, diversos detalles del salón de plenos y otras estancias municipales, totalmente desconocidas para los niños y niñas asistentes.
En la visita también se les explicó, por parte del alcalde, la función y el trabajo que lleva a cabo el gobierno local y la corporación municipal de Ferrol.