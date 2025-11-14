El alumnado de la Compañía de María conoce los entresijos del Palacio Municipal

Foto de grupo del alumnado y los representantes municipales Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, y el edil de Xuventude, Arán López, recibieron en la mañana del viernes en el Concello a un grupo de alumnos de segundo de Primaria del Colegio Arenales Compañía.

El alumnado tuvo la oportunidad de conocer el interior del Palacio Municipal, diversos detalles del salón de plenos y otras estancias municipales, totalmente desconocidas para los niños y niñas asistentes.

Visita de los escolares al Palacio Municipal Cedida

En la visita también se les explicó, por parte del alcalde, la función y el trabajo que lleva a cabo el gobierno local y la corporación municipal de Ferrol.