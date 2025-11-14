Detenido un hombre en Amboage por resistencia a la autoridad

Fueron mucho los curiosos que se acercaron ante el escándalo que montó el detenido Cedida

La Policía Local de Ferrol detuvo a un hombre por resistencia a la autoridad al negarse a abandonar un local del entorno de la plaza de Amboage y forcejear con los agentes.

Los hechos ocurrieron este jueves, al final de la tarde. El individuo estaba en el establecimiento y los responsables le invitaron a marcharse porque su actitud estaba siendo molesta para el resto de la clientela.

Ante la reiterada negativa del hombre, llamaron a la Policía Local, que llegó ahí sobre las 20.15 horas, informa el Concello. Sin embargo, lejos de acceder a abandonar el lugar, empezó a forcejear con los agentes.

La tensión fue en aumento y los gritos del hombre alertaron a los viandantes que estaban por la zona. Finalmente, tuvo que ser esposado y detenido por resistencia a la autoridad pero, una vez dentro del vehículo policial, empezó a propinar patadas que provocaron algunos daños en el coche patrulla.