“Deadpan Karaoke” aterriza en el teatro-cuna de su absoluta protagonista, la ferrolana Marián Bañobre

Patricia Rodríguez, con amplia trayectoria internacional, dirige esta propuesta protagonizada por Marián Bañobre Diego Seixo

La gira de “Deadpan Karaoke” aterriza este sábado 15, a las 20.30 horas, en el Jofre, por lo que el monólogo se presenta en la ciudad natal de la protagonista, la actriz Marián Bañobre. Esta producción de Ibuprofeno Teatro trata el tema del amor en la sociedad contemporánea y, además de incluirse en los espectáculos recomendados por Camiño Escena Norte, fue merecedora de dos premios María Casares, al Mellor Espazo Sonoro, obra de Mónica de Nut, y a la Mellor Caracterización, que está a cargo de Baia Fernández.

Tras haber formado parte del Festival Singular de 2024, el evento internacional del monólogo que se celebra en el Pazo da Cultura de Narón, la ferrolana exhibe la propuesta “en casa”. El humor, la música y el cine son ingredientes principales del montaje que explora si existe lugar para el amor en la sociedad “tardocapitalista” que habitamos en la actualidad.

Deadpan es el nombre del personaje principal, que no puede sentir emociones ni expresarlas, a través del que se ponen sobre la mesa cuestiones filosóficas y sociológicas que están de plena actualidad, en un formato que hace gala de su clara ambición plástica y sitúa al espectador en un karaoke, que pasa del plano real al onírico y del cine a la vida misma, a través de recursos musicales y sorpresivos.

Creación femenina

La ferrolana trabaja bajo la dirección de Patricia Rodríguez y rodeada de un equipo mayoriteriamente integrado por mujeres: Laura Porto (asesora de dramaturgia), Carmela Bueno (ayudante de dirección y coreógrafa), Mónica de Nut (sonido y composición musical), Violeta Martínez (iluminación y escenografía), Baia Fernández (caracterización), María Costas (profesora de canto), Ana Cardoso (asesora de género), y Marta Valverde, Gustaf Nilsson y Javier Lueje (audiovisuales).