ADIF dice que la renovación del ramal comenzará “en las próximas semanas”

Barea, con representantes del Foro Cidadán polo Ferrocarril Cedida

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– iniciará “en las próximas semanas” las obras de renovación del ramal entre la estación y el túnel de A Malata. Lo harán, por lo tanto, seis meses después de conocerse la adjudicación a Ferrovial, que asume por los trabajos en los 1.800 metros de vía de su titularidad por 23 millones de euros, IVA incluido. El organismo dependiente del Ministerio de Transportes apuntó ayer que empezarán tras un “proceso de coordinación con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y con el Ayuntamiento con el objetivo de minimizar afecciones tanto a las actuaciones impulsadas por la Autoridad Portuaria como a la movilidad urbana”.

El anuncio coincidió con la reunión que el presidente del Puerto, Francisco Barea, mantuvo con miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril, al que le expresó su apoyo al tiempo que urgía a ADIF a no demorar más el comienzo de unas obras que fueron adjudicadas en el mes de mayo, si bien la dirección de obra no se hizo hasta hace un par de semanas.

Barea volvió a expresar su preocupación por que se produzca una situación no deseada: “Nos podríamos encontrar con la conexión ferroviaria del puerto –entre el túnel de A Malata y el enganche con el viaducto– finalizada sin que puedan pasar trenes” por estar el ramal de titularidad de ADIF en obras. Cabe recordar que el plazo de ejecución de la modernización de la vía entre la estación y A Malata es de 13 meses y que el Puerto estima que en la segunda mitad del año que viene estará ya preparada para entrar en servicio la infraestructura que depende de él.