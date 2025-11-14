Mi cuenta

Literatura

“A construción da nación desde o realismo político”, una obra de Manuel López Foxo que se presenta en Ferrol

Xavier Campos, Mariña Bello e Ismael González le acompañaron en el acto

Redacción
14/11/2025 22:04
Central Librera Dolores Manuel López foxo presenta A construción da nación desde o realismo político
Jorge Meis

La Central Librera de la calle Dolores acogió este mismo viernes la presentación del último libro de Manuel López Foxo, titulado “A construción da nación desde o realismo político”. En el encuentro participaron también Xavier Campos, que firma el prólogo, así como Mariña Bello e Ismael González. 

Este último es el director de la editorial independiente ferrolana Libros Lorref, que publica el libro. En este ejemplar, el autor adopta una postura crítica sobre las acciones tomadas desde el ámbito nacionalista de Galicia durante la Transición, reivindicando al mismo tiempo la experiencia de Castelao y Alexandre Bóveda como ejemplo de realismo político.

