motosierra caranza
Ferrol

VÍDEO | Tres ángulos para una misma escena: así fue la discusión con motosierra y rastrillo en Caranza

Las imágenes de la trifulca que se originó en la mañana de este jueves en el barrio de Ferrol corrieron como la pólvora

Redacción
13/11/2025 15:18

Dos vecinos del barrio de Caranza, en Ferrol, se enzarzaron este jueves desde las 10.00 horas en un intercambio de amenazas que llamó especialmente la atención al portar cada uno de ellos armas peculiares: una motosierra y un rastrillo. Los detalles sobre la noticia completa se pueden leer en esta otra información.

