Rádio FilispiM reivindica un dial propio al subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, en Canido

La emisora ferrolana celebra su 20 aniversario este sábado 15 en el centro cívico, con un programa en directo con actuaciones

Redacción
13/11/2025 17:56
Visita de Julio Abalde a la emisora en el centro cívico de Canido
Visita de Julio Abalde a la emisora en el centro cívico de Canido
Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este jueves las instalaciones desde donde emite Rádio FilispiM, en el centro cívico de Canido. Los representantes del Colectivo Opaíí! (Ondas Para Activación Información Independente), la asociación cultural que se encarga del canal y que celebra este año su 20 aniversario, aprovecharon para trasladarle la problemática derivada de la ocupación de su punto del dial y para reivindicar uno propio. 

Dichas reclamaciones tratan de garantizar la continuidad y la independencia de su proyecto comunicativo. Precisamente, el trazo distintivo de este canal es la promoción de un modelo participativo y autogestionado, que se basa en fundamentos éticos, sociales y ambientales.

“É admirable o traballo comunitario e cultural que desenvolven desde hai vinte anos, un exemplo de comunicación libre e participativa”, destacó Abalde, que también puso el foco en la “contribución de Rádio FilispiM á dinamización social e cultural da comarca de Ferrol, ofrecendo voz a colectivos e persoas sen espazo nos medios convencionais e fomentando a lingua galega, a igualdade e o respecto polo medio ambiente”.

La emisora continúa reivindicando la existencia de cientos de proyectos como el suyo, de comunicación libre y comunitaria, tanto a nivel estatal como internacional. Los 20 años de emisiones ininterrumpidas se celebrarán este sábado 15 en el centro cívico de Canido, a partir das 17.00, con actuaciones de varios artistas.

