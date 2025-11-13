Proxección
O documental de Xan Leira, “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)”, no Antigo Hospicio de Ferrol
A proxección deste filme intégrase no programa de dinamización lingüística FalaRedes, con motivo do Ano Castelao
O salón de actos do Antigo Hospicio de Ferrol converterase en sala de cine este venres 14, ás 19.00 horas, cando comezará a proxección do documental “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)", con entrada libre e de balde. Este audiovisual dirixido por Xan Leira chega á cidade da man do programa de dinamización lingüística da Secretaría Xeral da Lingua, FalaRedes, con motivo do Ano Castelao.
Como non podía ser doutro xeito neste 2025, a película producida por Memoria Documental da Galiza céntrase na institución que se destaca no título e tamén no que fora o seu presidente, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Da mesma maneira que ocorre no resto destes encontros do FalaRedes, o visionado do filme vai seguido dun coloquio co seu director.