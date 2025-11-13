Motosierra en mano para amenazar a otro hombre en el barrio de Caranza

El hombre de la motosierra amenazaba a otro que permanecía en el portal Cedida

Susto en Caranza este jueves al producirse un intercambio de amenazas entre dos hombres que blandían una motosierra y un rastrillo. Ocurrió en torno a las 10.00 horas en la calle Armada Española, muy cerca del cruce con la avenida de Castelao.

Traslada el Concello de Ferrol que se trata de dos "conocidos" de la Policía Local y son varios vídeos los que están llegando a través de las redes sociales documentando la escena. Uno de ellos, grabado desde el IES Carvalho Calero y otro desde uno de los edificios.

En ellos se puede ver al hombre en mitad del aparcamiento con la motosierra encendida y accionándola para amenazar a otro que está en uno de los portales, a unos 100 metros del primero, portando este un rastrillo y un cuchillo según se aprecia en las imágenes.

Ambos se van tanteando, pero finalmente no se produce una pelea y el de la motosierra se introduce en un coche que le estaba esperando, saliendo el otro detrás sin que, afortunadamente, la sangre llegase al río.

Minutos después llegaron a la zona efectivos de la Policía Nacional y Local, trasladando fuentes municipales que uno de los dos implicados había resultado herido, pero no de gravedad.

Los agentes municipales detuvieron a la pareja de uno de ellos que, según las primeras informaciones, portaba un cuchillo.