Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Motosierra en mano para amenazar a otro hombre en el barrio de Caranza

Uno con la herramienta mecánica y otro con un rastrillo protagonizaron la escena

Redacción
13/11/2025 13:07
El hombre de la motosierra amenazaba a otro que permanecía en el portal
El hombre de la motosierra amenazaba a otro que permanecía en el portal
Cedida

Susto en Caranza este jueves al producirse un intercambio de amenazas entre dos hombres que blandían una motosierra y un rastrillo. Ocurrió en torno a las 10.00 horas en la calle Armada Española, muy cerca del cruce con la avenida de Castelao.

Traslada el Concello de Ferrol que se trata de dos "conocidos" de la Policía Local y son varios vídeos los que están llegando a través de las redes sociales documentando la escena. Uno de ellos, grabado desde el IES Carvalho Calero y otro desde uno de los edificios.

En ellos se puede ver al hombre en mitad del aparcamiento con la motosierra encendida y accionándola para amenazar a otro que está en uno de los portales, a unos 100 metros del primero, portando este un rastrillo y un cuchillo según se aprecia en las imágenes.

Ambos se van tanteando, pero finalmente no se produce una pelea y el de la motosierra se introduce en un coche que le estaba esperando, saliendo el otro detrás sin que, afortunadamente, la sangre llegase al río.

Minutos después llegaron a la zona efectivos de la Policía Nacional y Local, trasladando fuentes municipales que uno de los dos implicados había resultado herido, pero no de gravedad. 

Los agentes municipales detuvieron a la pareja de uno de ellos que, según las primeras informaciones, portaba un cuchillo. 

Te puede interesar

Castelao nun mitin en Montevideo

O documental de Xan Leira, “Consello de Galiza (goberno galego no exilio)”, no Antigo Hospicio de Ferrol
Redacción
Capsula presentará su "Primitivo Astral"

Capsula suma a sus más de 1.000 conciertos de internacionales uno más en La Room
Redacción
Terelu Campos en el mesón As Queimas

Terelu Campos se "muda" a Ortegal: tapeo por Cariño y sesión de gaita en Ortigueira
Redacción
The Mercury Riots está integrado por Justin Walker (voz y guitarra), Fede Delfino (bajo), Jonny Udell (batería) y Felipe Rodrigo (guitarra)

La gira de The Mercury Riots, con su último disco gravado con Mike Fraser, para en Mañón
Redacción