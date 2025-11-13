Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Los primeros árboles sucumben en Irmandiños para "abrir Ferrol al mar"

Los viandantes mostraron su sorpresa ante una tala que desconocían que se iba a producir

Redacción
13/11/2025 11:36
Tala y catas en Irmandiños
Los primeros ejemplares talados este miércoles
Daniel Alexandre

Sorpresa e indignación. Con esos dos conceptos podría resumirse el sentimiento de los viandantes que paseaban este jueves por Irmandiños al comprobar que algunos de los ejemplares de la hilera de árboles tan característica que discurre paralela a la muralla estaban talados.

Fue este miércoles, con el inicio de las obras de "Abrir Ferrol al mar" cuando las motosierras se pusieron a funcionar. Lo avanzaba Radio Ferrol Cadena SER, explicando que la idea del Concello pasaba por cortar algunos árboles del parterre del paseo al tiempo que se inhabilitaba un carril.

Las mismas fuentes argumentaban que se revisará el estado de cada uno de los ejemplares y únicamente los que estén en buen estado se replantarán en otras zonas de la ciudad, como es el caso de la nueva avenida de As Pías, mientras el resto sucumbirán para dejar paso, una vez finalicen las obras, a nuevos cerezos blancos, álamos negros y fresnos en flor.

