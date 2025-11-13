Los Premios Paraugas dan a conocer a los 33 finalistas de 2025

Un momento de la presentación de los finalistas de este año, que tuvo lugar en el Concello de Ferrol Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, junto con el presidente del Clúster da Comunicación de Galicia, Alberto Garnil, y Ana Méndez, la directora y gerente de Galicia Calidade, de la Xunta de Galicia dieron a conocer este jueves nuevos detalles de la próxima gala, la décima, de los Premios Paraugas 2025, que se celebrarán un año más, y por tercera edición consecutiva, en Ferrol.

Este gran encuentro anual de la comunicación, la creatividad y el márketing gallego se desarrollará en el Teatro Jofre el próximo día 21, momento en el que se darán a conocer a los ganadores de esta edición, una edición con una reorganización en los premios.

Así, el presidente del Clúster, Alberto Garnil, destacó la "gran" participación en el certamen de este año con 250 candidaturas, "un volume que reflicte o gran nivel creativo e profesional do sector galego da comunicación", como destacó también el regidor ferrolano.

Empresas varias, agencias de publicidad y comunicación, diseño, marketing, publicidad, eventos o impresión están entre los finalistas de este año, que consolidan a Galicia como uno de los grandes centros creativos del país, como subrayaron en la presentación de los candidatos.

Asimismo, desde el Clúster también destacaron la presencia entre los candidatos de "traballos de gran influencia e impacto a nivel nacional", que mantienen la seña de identidad de la calidad y el buen hacer de las empresas gallegas en este ámbito.

Finalistas

En total son 33 los trabajos que se han seleccionado este año, que muestran la gran "diversidade e vitalidade" del sector, como señalaron desde el Clúster.

Así, se destacarán creaciones en diferentes ámbitos.

Mejor Producción Gráfica: Unha árbore de historias , de Gráficas Anduriña y Desoños para la Biblioteca de Galicia/ I mpresións de Castelao en Vigo , de Imprimeverde y Desoños/ Sempre libres e viva s, de Gráficas Anduriña para Uqui Permui

M ejor Solución de Diseño: Branding Hoppers, de Tio Phil, para el Grupo Aspasia/Marca Betanzos, de Contorna, Besada, Failde BMJ Arquitectos y Nuria Carballo para el Concello de Betanzos/Rebranding de la Cámara Minera de Galicia, desarrollado por Costa

Mejor Idea Creativa: La obra que nos faltaba , de Recados Carmen para Fnac/Paco &Lola, 20 aniversario, de Tio Phil ; Caldo para paella valenciana, de Imaxe para Estrella Galicia

, de Recados Carmen para Fnac/Paco &Lola, ; de Imaxe para Estrella Galicia Mejor Campaña Publicitaria: Todo es marketing , de Recados Carmen para ESIC/ Segue sen haber nada máis de Madrid ca non ser de Madrid , de Imaxe para Estrella Galicia/ Si quieres opositar no hay tiempo que perder , de Reclam para Centro de Estudios Oposiciones.

, de Recados Carmen para ESIC/ , de Imaxe para Estrella Galicia/ , de Reclam para Centro de Estudios Oposiciones. Estrategia de márketing: Ducati, de Recados Carmen/Krack nos Premios Féroz 2025, del área de Branding de Krack/Todo es Márketing, de Recados Carmen para ESIC

Acción de Branding: Hermanas de Bruselas, de Saúdame Sempre para Río de Galicia/Rio1913. Raíces, Indentidad, Orgullo , del Real Club Celta/Acción de Branding Paco & Lola, de Tio Phil

, del Real Club Celta/Acción de Branding Paco & Lola, de Tio Phil Estrategia Global de Comunicación: Activismo rural: un reto de la leche, de Atrevia para el Grupo Lence/Voltarei: un homenaje a la emigración gallega, del Real Club Celta/Birdmind, de Closet Comunicación

Estrategia más eficaz: Quest for a job. El currículum convertido en videojuego, de Antón Veiga/Todo es marketing, de Recados Carmen para ESIC/El mejor regalo de la historia, del Real Club Celta

Mejor Evento Profesional o Corporativo: 32 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, organizada por Corre Lola Corre para el Ministerio Fiscal de España/Atlantic Green Hub, de Ingenyus, Viratec y Aclima; O Encontro, de efbs Grupo Educativo y Cesuga

Mejor Evento Cultural, Gastronómico o Musical: Soundhood SON Estrella Galicia, de Imaxe/Festival Poramérica, de Esmerarte Industrias Creativas y Vila do Libro Pontedeume 2025 de Cecubo Group, Vita Libris y Concello de Pontedeume (única candidatura de la comarca)

Nuevos Talentos: GEN, de Zaineb Aga/Dirección creativa de identidad visual de Xara Fest 2025, de Alberto González; Don´t wear it. Train it, de Bruno Veloso

En la gala también se entregarán los galardones honoríficos para distinguir trayectorias profesionales destacadas así como los cuatro galardones especiales: Galicia Calidade; Anunciante do Ano; Paraguas de Ouro y Paraugas do Público.

La gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, destacó “a importancia de apoiar un evento desde Turismo de Galicia en xeral e Galicia Calidade en particular, que visibiliza o talento e a creatividade galega" y que contribuye a fortalecer la imagen de la comunidad como "territorio innovador e referente en calidade”.

La colaboración con estos premios responde al compromiso de la marca con la promoción del talento y de la innovación como motores de desarrollo económico y social. Así, como novedad, se introduce en esta edición el Premio Especial Galicia Calidade, con el que se distinguirá al anunciante, agencia o proyecto revelación que mejor refleje la excelencia y la creatividad gallega con proyección exterior.

Además, esta marca de garantía contará con fuerte presencia durante la gala a través de la proyección de un vídeo institucional y en la entrega del galardón, reforzando la conexión entre la comunicación, la calidad y la identidad gallega.

Sobre este galardón en concreto, el presidente del Clúster destacó que se no se dará a conocer hasta el mismo día de la gala.

Jurado y premios honoríficos

El jurado de la X edición estará presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter, y contará con Chechu Pérez, profesor de la Universidad de Vigo, como secretario. Completan el equipo evaluador Enrique Anta, director comercial de Impresionanta; Teresa Fandiño, directora y copropietaria de Nova de Congresos; Gonzalo Sanmartín, director técnico de LAU Creaciones; Brígida Nieto, directora de Marketing y Comunicación en Distribuciones Froiz; Pablo Grandío, director de Quincemil y Treintayseis; Marcos Escudeiro, director de Marketing en FINSA; Sabela Cidrás, directora estratégica en El Nogal; María Lozano, asesora de publicidad en la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia; Virgilio Costas, socio director de Táctica Estrategia Comunicación; Carla Varela, directora creativa en Brava; Chuwi García, director de arte creativo e ilustrador independiente; y Andrea Espiña, directora creativa y cofundadora de la agencia LaChary.

En esta edición especial también se reconocerán dos trayectorias de referencia con la concesión de los Premios Honoríficos. El Premio Honorífico de Comunicación se concede a Santiago Rey Fernández-Latorre, histórico editor y presidente de La Voz de Galicia, fallecido el verano de 2024, por su contribución decisiva al periodismo gallego y a la modernización del sector. Por su parte, Marisa Guitián Martínez, fundadora y directora de la agencia Idea Creatividad y Comunicación, recibe el Premio Honorífico de Creatividad por su trayectoria pionera y por la creación de un modelo empresarial que marcó un hito en la publicidad gallega.