Los niños y niñas que deseen acompañar a los Reyes a su paso por Ferrol ya pueden apuntarse

Imagen de la cabalgata del año pasado en Ferrol Daniel Alexandre

A partir del próximo martes, día 18, estará abierto el plazo de inscripción para participar en la cabalgata de los Reyes Magos del concello de Ferrol, que como cada año recorrerá las calles de la ciudad en la tarde del día 5 de enero.

En total se pondrán a disposición 80 plazas y las personas interesadas deberán cubrir un documento, disponible en la página web del Concello, que tendrán que presentar en el Registro Xeral de forma presencial o bien a través de la sede electrónica.

Un mínimo de ocho plazas estarán destinadas a niños y niñas con diversidad funcional o movilidad reducida, para facilitar su participación.

No se podrán inscribir niños y niñas menores de seis años, ni tampoco mayores de doce.

De este modo, los participantes se distribuirán en diferentes carrozas e irán acompañados, en todo momento, por dos monitores para atenderlos.

La organización facilitará a cada participante una pulsera en la que constará el nombre, el teléfono de contacto del tutor o tutores legales y, si es preciso, indicaciones médicas.

El vestuario y la caracterización pertinente correrán a cargo de cada niño, siendo acorde con la carroza en la que le corresponda participar.

En este sentido, la empresa contactará con las familias para indicar la temática del vestuario del espacio en el que le toque viajar al menor.

La selección se llevará a cabo por estricto orden de inscripción hasta que se cubran las plazas ofertadas.

Tendrán preferencia los menores que estén empadronados en el concello de Ferrol pero, en el caso de no cubrirse con residentes del municipio, se podrán seleccionar entre las inscripciones formuladas por los no residentes en la ciudad, siguiendo en todo caso los mismos criterios de número de registro y hora de presentación hasta completar las plazas.