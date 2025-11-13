Mi cuenta

Los ahorradores ya compran el pescado en Ferrol para esquivar el precio de Navidad: "El besugo sube al doble"

Puestos como el de Peixes Niki notan ya el incremento de clientela y disponen de un género muy variado

Marta Corral
Marta Corral
13/11/2025 05:00
Rocío, en el puesto de Peixes Niki en la Pescadería de Ucha
Rocío, en el puesto de Peixes Niki en la Pescadería de Ucha
Daniel Alexandre

Cada vez son más los que, con la vista puesta en ahorrarse un dinero de cara a las fiestas navideñas, adelantan las compras de aquello que más sube de precio en la lista de la compra: el pescado y el marisco

Así, teniendo en cuenta que hay especies que no conviene tener congeladas más de un mes, es ahora cuando en pescaderías como Peixes Niki, con venta en la plaza de Ucha y en el mercado de Caranza, empiezan a notar un incremento de clientela que programa su menú para la época festiva. 

“Cada año, conforme se van acercando las fechas, se encarece todo un poco más, no sé dónde vamos a llegar”, traslada Rocío Soto, su responsable, enumerando una gran cantidad de opciones para disfrutar en Navidad que ya se pueden comprar ahora mismo en su puesto. 

Pescados

El rape, tanto negro como blanco, es uno de los que más triunfan y está a 22 euros el kilo. También empieza a entrar el lenguado, “que congela muy bien”, y se despacha a 32. Otra opción que en los últimos años ha ido ganando adeptos es la merluza del pincho que, simplemente a la gallega, es un manjar. 

Tampoco falta la robaliza o lubina, un pescado de horno que comparte protagonismo con otros muy demandados y que Niki trabaja, asimismo, estos días, como es el besugo —“de los más navideños y que sube al doble”—, el San Martiño o la dorada grande. 

Mariscos

En cuanto al marisco, aunque ya se esté volviendo a vender, Rocío prefiere esperar para traer centollas y que el precio y su calidad se estabilicen, pero sí tiene otro de los reyes de la Nochebuena: el camarón

Se lo traen de tamaños mezclados porque, recuerda, “si es solo del grande puede llegar a valer 200 euros” y ella lo vende a 58, incidiendo en que congela muy bien tanto vivo como cocido. En todo caso, enviando un WhatsApp al 619 081 355 informan cada jornada del pescado del día y admiten reservas. 

