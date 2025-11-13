La propuesta salarial para este año no evita la protesta del personal civil de Defensa

La protesta comenzó en la Puerta del Parque y acabó en Hacienda Daniel Alexandre

El personal civil del Ministerio de Defensa en la ciudad se manifestó ayer para reclamar mejoras salariales y, tras la comunicación recibida el pasado viernes por el departamento de Margarita Robles, pedir que se convoque la mesa delegada para tratar las retribuciones, al entender que este tipo de cuestiones “deben ser materia de negociación coa representación social e non unha mera decisión unilateral do Ministerio”, según explica la asamblea del personal civil en la ciudad naval.

Los afectados salieron en manifestación desde la Puerta del Parque hasta la delegación comarcal de Hacienda, en Telleiras, donde expusieron sus demandas.

La oferta de Defensa consiste en un pago de 2.400 euros brutos a repartir en las nóminas de noviembre y de diciembre al personal que se había quedado fuera del primer acuerdo, que solo beneficiaba al personal laboral. Esta propuesta se aplicaría a los funcionarios y personal estatutario.

La asamblea recibió con “moderada satisfacción” esta proposición del Ministerio, pero recuerda que es solo aplicable –bajo el concepto de “productividad objetivos del departamento”– al presente ejercicio, por lo que anticipa que deberá seguir movilizándose.