La productora ferrolana Aitana Cuétara, mejor manager en los primeros Premios da Industria Musical de Galicia

La directora del Jazz de Ría y música local, Aitana Cuétara Cedida

Ya se conocen las personas ganadoras de los I Premios da Industria Musical de Galicia, que impulsa la Asociación Galega das Empresas Musicais –AGEM–, con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic– y de la Diputación. Entre los galardones se encuentra la productora ferrolana Aitana Cuétara, directora del Jazz de Ría, que obtiene el reconocimiento a Mellor Manager.

En esta categoría, que se incluye en un total de 14 secciones que destacan a tres proyectos en cada una, también fueron premiados Kin Martínez y Manuel Tarrío, que recibirán sus galardones junto a la ferrolana el próximo jueves 27 en la Sala Capitol compostelana.

Además de Aitana Cuétara, en la lista de iniciativas y profesionales seleccionados por la AGEM destacan dos reconocimientos por la obra de la cedeiresa Guadi Galego “Síntese horizonte”: en primer lugar, se otorga a Laura Iturralde y José Faro “Coti”, de Nononon.lab, el premio al Mellor Deseño de Iluminación y, por otra parte, a Marina Oural y Ugia Pedreira, de la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, se entrega el título a la Mellor Posta en Escena.

Primera edición

La convocatoria que se acaba de estrenar este año tiene el objetivo de visibilizar y revalorizar las trayectorias, proyectos e iniciativas en el ámbito musical que despuntan en innovación y por su compromiso con la creatividad, el respeto y la sostenibilidad. Según la presidenta de AGEM, Patricia Hermida, “a música galega vive un momento de madurez e diversidade extraordinarias”, y estos premios nacen para reconocerlo y celebrarlo.