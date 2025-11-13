Mi cuenta

Premio al talento local

La productora ferrolana Aitana Cuétara, mejor manager en los primeros Premios da Industria Musical de Galicia

También directora del Jazz de Ría, la profesional acaba de ser elegida por la AGEM

Redacción
13/11/2025 20:05
La directora del Jazz de Ría y música local, Aitana Cuétara
La directora del Jazz de Ría y música local, Aitana Cuétara
Cedida

Ya se conocen las personas ganadoras de los I Premios da Industria Musical de Galicia, que impulsa la Asociación Galega das Empresas Musicais –AGEM–, con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic– y de la Diputación. Entre los galardones se encuentra la productora ferrolana Aitana Cuétara, directora del Jazz de Ría, que obtiene el reconocimiento a Mellor Manager

En esta categoría, que se incluye en un total de 14 secciones que destacan a tres proyectos en cada una, también fueron premiados Kin Martínez y Manuel Tarrío, que recibirán sus galardones junto a la ferrolana el próximo jueves 27 en la Sala Capitol compostelana.

Además de Aitana Cuétara, en la lista de iniciativas y profesionales seleccionados por la AGEM destacan dos reconocimientos por la obra de la cedeiresa Guadi Galego “Síntese horizonte”: en primer lugar, se otorga a Laura Iturralde y José Faro “Coti”, de Nononon.lab, el premio al Mellor Deseño de Iluminación y, por otra parte, a Marina Oural y Ugia Pedreira, de la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, se entrega el título a la Mellor Posta en Escena.

Primera edición

La convocatoria que se acaba de estrenar este año tiene el objetivo de visibilizar y revalorizar las trayectorias, proyectos e iniciativas en el ámbito musical que despuntan en innovación y por su compromiso con la creatividad, el respeto y la sostenibilidad. Según la presidenta de AGEM, Patricia Hermida, “a música galega vive un momento de madurez e diversidade extraordinarias”, y estos premios nacen para reconocerlo y celebrarlo.

