Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fotografía

La familia de delfines capturados con la cámara de Marcos Mella se exhiben en Canido

Redacción
13/11/2025 22:23
Marcos Mella con su cámara fotográfica
Marcos Mella con su cámara fotográfica
Cedida

El músico y fotógrafo Marcos Mella propone reunirse este viernes 14, a las 20.00 horas en el centro cívico de Canido, alrededor de esta segunda faceta suya, ya que el encuentro consistirá en la inauguración de la muestra “A arte dos golfiños”.

Para esta propuesta selecciona una serie de imágenes de una familia de delfines y focaliza en las ondulaciones creadas por ellos al moverse en su medio acuático marino.

Te puede interesar

Centro de salud de Cariño

El PSOE denuncia demoras de 13 días para una cita de atención primaria en Cariño
Redacción
El ideal gallego

Los niños y niñas que deseen acompañar a los Reyes a su paso por Ferrol ya pueden apuntarse
Redacción
La delegada territorial Martina Aneiros visitó Monfero

La Xunta contribuye con 17.000 euros a acondicionar el local social de santa María de Vilachá en Monfero
Redacción
Reunión entre Portos de Galicia y Concello de Cariño

Portos y Concello Cariño llegan a un acuerdo para la reversión al Estado de terrenos del muelle
Redacción