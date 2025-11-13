La familia de delfines capturados con la cámara de Marcos Mella se exhiben en Canido

Marcos Mella con su cámara fotográfica Cedida

El músico y fotógrafo Marcos Mella propone reunirse este viernes 14, a las 20.00 horas en el centro cívico de Canido, alrededor de esta segunda faceta suya, ya que el encuentro consistirá en la inauguración de la muestra “A arte dos golfiños”.

Para esta propuesta selecciona una serie de imágenes de una familia de delfines y focaliza en las ondulaciones creadas por ellos al moverse en su medio acuático marino.