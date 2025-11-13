La Diputación tendrá una sede institucional en el centro de Ferrol

Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña tendrá una sede institucional en el centro de Ferrol. Así lo ha anunciado este jueves su presidente, Valentín González Formoso, en una nueva comparecencia en las Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol, en la que también puso plazos para este "proxecto descentralizador": saldrá a licitación en los próximos días y estará operativa en 2026.

La fórmula será una subasta a la inversa: los propietarios de edificios de cierto porte "nun radio razonable do centro da cidade" podrán presentar sus ofertas y será la institución provincial la que valore cuál de ellas se adapta a los usos que le pretende dar. Estos, explicó González Formoso, no serán solo de representación, sino que también albergará "unha sala de exposicións e un salón de actos, e tamén un coworking para emprendedores e unha oficina de recadación".