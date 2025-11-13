La cultura oriental se mezcla con la gallega en la capilla del Torrente Ballester

Xoves da Capela As Darbukas Dacolá Jorge Meis

El ciclo Os Xoves da Capela, en el Torrente Ballester, dio la bienvenida este mismo jueves al espectáculo As Darbukas Dacolá, una propuesta que fusiona la cultura oriental, a través de la música y de la danza, con los ritmos y melodías tradicionales de Galicia.

Al mismo tiempo que mezcla estas procedencias, la formación también hace gala de su enorme talento para la fusión, en general, al combinar al mismo tiempo estéticas sonoras de distintos espacios temporales, como el moderno y medieval.