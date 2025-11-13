El sector advierte del “estancamiento” de la eólica marina en la comarca

La mesa de trabajo se desarrolló en Punta Arnela Cedida

Las empresas del sector y las organizaciones e instituciones que, de una u otra manera, trabajan en este ámbito alertan del “momento de estancamiento” que está padeciendo el desarrollo de la eólica marina en la comarca, debido a factores como la escasez de mano de obra y la lentitud con la que se recualifican, la falta de una regulación estable o el precio de los productos.

Pero no son estas las únicas dificultades con las que se encuentran las compañías en este momento. Reunidas por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– en una mesa de trabajo enmarcada en el convenio que la patronal firmó con el Concello y la Xunta y que abordó las fortalezas y debilidades para el desarrollo de proyectos tecnológicos e industriales de este tipo. Así, también apuntaron al impacto creciente de la “competencia asiática” y a un “contexto internacional desfavorable”.

Los participantes, entre los que se encontraba el presidente del Puerto, Francisco Barea; el director del Campus Industrial, Marcos Míguez, y representantes de Navantia, Windar Renovables, de las empresas del sector naval público de la ría o de la asociación de empresas siderometalúrgicas de la provincia, así como diferentes departamentos de la Xunta, también apuntaron posibles soluciones. La primera y más importante, la especialización, en concreto, “todo lo que sea producir componentes de alto valor añadido y que sea más complicado replicar en masa para eludir a los competidores, principalmente chinos”.

En ese sentido, la estrategia debe aprovechar el conocimiento industrial acumulado y las capacidades ya existentes en la comarca “para abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el sector”, expone el grupo reunido por Cofer.