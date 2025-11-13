El Polo de Emprendemento inicia una nueva etapa tras ayudar a crear más de 120 empresas en la zona

La oficina del servicio está ahora en el edificio de la Cámara Cedida

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, destacó ayer en su visita a las nuevas instalaciones del Polo de Emprendemento de Ferrol, en el número 158 de la calle María, que este instrumento impulsado por la Xunta ha atendido el 17% del total de proyectos de empleo autónomo que han contado con asesoramiento y acompañamiento desde que se pusieron en marcha, en la legislatura anterior.

Así, son en concreto 870 proyectos atendidos en su anterior localización, el CIS Tecnoloxía e Servizos de A Cabana, que alumbraron un total de 120 nuevas sociedades jurídicas, consolidándose así, dijo la responsable autonómica, como “unha peza clave na creación de iniciativas viables, sostibles e ligadas ao territorio”.

Mariño subrayó que la nueva ubicación, en el edificio de la Cámara de Comercio de A Coruña, “permitirá reforzar a súa presenza e visibilidade, facilitando un contacto máis directo coa cidadanía e co tecido económico local”.

Esta alianza con el ente cameral, que el pasado mes de junio anunció la apertura de oficina en Ferrol, será “moi útil” porque “potenciará o acompañamento integral ás persoas que desexan comezar ou reforzar un proxecto por conta propia, con servizos de formación, asesoramento e orientación na busca de financiamento”.

El comercio, los servicios y la hostelería son los sectores con mayor demanda entre los proyectos atendidos.