Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Polo de Emprendemento inicia una nueva etapa tras ayudar a crear más de 120 empresas en la zona

Pasa del CIS de A Cabana a la calle María

Redacción
13/11/2025 21:53
La oficina del servicio está ahora en el edificio de la Cámara
La oficina del servicio está ahora en el edificio de la Cámara
Cedida

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, destacó ayer en su visita a las nuevas instalaciones del Polo de Emprendemento de Ferrol, en el número 158 de la calle María, que este instrumento impulsado por la Xunta ha atendido el 17% del total de proyectos de empleo autónomo que han contado con asesoramiento y acompañamiento desde que se pusieron en marcha, en la legislatura anterior.

Así, son en concreto 870 proyectos atendidos en su anterior localización, el CIS Tecnoloxía e Servizos de A Cabana, que alumbraron un total de 120 nuevas sociedades jurídicas, consolidándose así, dijo la responsable autonómica, como “unha peza clave na creación de iniciativas viables, sostibles e ligadas ao territorio”.

Mariño subrayó que la nueva ubicación, en el edificio de la Cámara de Comercio de A Coruña, “permitirá reforzar a súa presenza e visibilidade, facilitando un contacto máis directo coa cidadanía e co tecido económico local”.

Esta alianza con el ente cameral, que el pasado mes de junio anunció la apertura de oficina en Ferrol, será “moi útil” porque “potenciará o acompañamento integral ás persoas que desexan comezar ou reforzar un proxecto por conta propia, con servizos de formación, asesoramento e orientación na busca de financiamento”.

El comercio, los servicios y la hostelería son los sectores con mayor demanda entre los proyectos atendidos. 

Te puede interesar

Centro de salud de Cariño

El PSOE denuncia demoras de 13 días para una cita de atención primaria en Cariño
Redacción
El ideal gallego

Los niños y niñas que deseen acompañar a los Reyes a su paso por Ferrol ya pueden apuntarse
Redacción
La delegada territorial Martina Aneiros visitó Monfero

La Xunta contribuye con 17.000 euros a acondicionar el local social de santa María de Vilachá en Monfero
Redacción
Reunión entre Portos de Galicia y Concello de Cariño

Portos y Concello Cariño llegan a un acuerdo para la reversión al Estado de terrenos del muelle
Redacción