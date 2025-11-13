El Mes de la Música de la AVV San Xoán-Bertón llega a su ecuador con Brigantia y la rondalla de Mandiá

Los Nostálgicos en un concierto en la AVV San Xoán-Berton Jorge Meis

Los viernes de noviembre en la asociación de vecinos San Xoán-Bertón se rinde homenaje a la música. Después de haber estrenado el programa con un magosto amenizado por Dúo Veneguay, este viernes 14, a las 19.00, le toca el turno a las agrupaciones Brigantia y la rondalla Santa Uxía de Mandiá.

El día 28, a la misma hora, actuarán las corales de Cedeira y de Cariño, como en ambos casos, con entrada totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo.