Música

Capsula suma a sus más de 1.000 conciertos de internacionales uno más en La Room

La formación, que mezcla heavy psych, psicodelia y post-punk, repartió sus actuaciones entre Europa, EEUU, Sudamérica y Asia

Redacción
13/11/2025 12:42
Capsula presentará su "Primitivo Astral"
Cedida

El currículum del grupo nacido en Buenos Aires que ahora se asienta en Bilbao, Capsula, no deja de engordar con conciertos como el que este viernes 14 ofrecerá en la sala La Room, a partir de las 20.45 horas, con la apertura de puertas programada para las 20.30. Las entradas anticipadas están disponibles a 15 euros en la web de Entradium, mientras que en la puerta costarán 18. 

Más de 1.000 conciertos en Europa, EEUU, Sudamérica y Asia avalan a esta formación que combina heavy psych, psicodelia y post-punk.

Entre estas actuaciones han tenido oportunidad de compartir escenario con leyendas como Iggy Pop o Pearl Jam, entre otras, y lanzar al mercado álbumes emblemáticos como “Rising Mountains”, en 2009, e “In the Land of Silver Souls”, en 2011, que recibieron grandes elogios de medios referentes como son Rolling Stone y Little Steven’s Underground Garage.

Después de haber sacado “Solar Secrets”, en 2013, y “Phantasmaville”, en 2022, este último trabajo ya producido de manera totalmente independiente en su estudio, el año pasado publicaron “Primitivo Astral”. Este disco también fue aclamado por la crítica, describiéndolo en Clash Magazine, como “un viaje psicodélico que mezcla influencias de los años 60 y 70”.

