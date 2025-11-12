"Tapéate Ferrol" arranca este jueves con la participación de 24 establecimientos

Emilio Vázquez y Maica García durante la presentación del certámen CEDIDA

La concejala de Consumo, Maica García, en compañía del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostalaría, Emilio Vázquez, daban a conocer este miércoles la que será la edición número 12 del “Tapéate Ferrol”, una propuesta que dará comienzo el jueves y en el que participarán un total de 24 locales de la ciudad naval.

El objetivo de esta edición, como explicó el también dueño del Avenida, es “superar las 16.000 tapas vendidas”, en relación con la cifra que se logró en otoño de 2024.

“Tapéate estase a converter en todo un referente da nosa gastronomía”, aseguró la edila, que no solamente puso en valor el incentivo turístico que supone una propuesta como esta en plena temporada baja, sino que también quiso resaltar que iniciativas como esta suponen una forma de dar a conocer “a creatividade e potencial dos nosos hostaleiros e tamén a riqueza e variedade dos produtos locais”.

Premios para clientes y hosteleros

Con un precio de 3 euros, estos bocados se podrán disfrutar tanto en horario de comida como de cena, y desde la organización del evento recuerdan que es una convocatoria que tiene premio.

Un jurado profesional otorgará tres galardones de 500, 400 y 300 euros para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente. Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta cuestiones como la presentación, elaboración, degustación o el uso de productos autóctonos.

Propuestas de los locales participantes CEDIDA

Pero no solamente tendrán voto este comité, sino que el público también concederá su propio laurel. De esta forma, la tapa más votada conseguirá un reconocimiento de 300 euros.

Para poder participar, como ya es costumbre, cada local repartirá entre la clientela las tarjetas para que los consumidores faciliten sus datos de contacto. Con estos boletos, además, se entrará, después del sello de por lo menos cuatro locales, automáticamente en un sorteo de tres bonos para gastar en una experiencia turística en Ferrolterra, con un valor de 100 euros cada uno. Los ganadores se conocerán el próximo 27 de noviembre.