Mato anima al gobierno gallego a agilizar la puesta en marcha del Polo de Innovación

Lamenta el "retraso inxustificado" por parte de la Xunta

Redacción
12/11/2025 22:11
Mato censura que no se haya materializado antes el proyecto
Jorge Meis

El secretario xeral de la Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, le pide a la Xunta “celeridade” para en el desarrollo del Polo de Innovación de Enerxías Mariñas e Almacenamento de Enerxías que se instalará en el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana. Mato criticó que hayan tenido que pasar “catro anos para velo no DOG” y “oito meses desde que Rueda trouxo un Consello da Xunta a Ferrol para anunciar a súa posta en marcha”, por lo que exigió “axilidade dunha vez por todas”.

El portavoz del grupo municipal del PSdeG-PSOE recordó que en diciembre de 2021, siendo alcalde, le presentó a Núñez Feijóo un proyecto que ha sufrido, señaló, “demoras continuas e innecesarias”.

Mato apuntó que los cometidos del CIS Tecnoloxía e Deseño deberán “garantir o liderado de Galicia no eido das renovables mariñas e do almacenamento e desenvolver o potencial que teñen as nosas costas, especialmente no que se refire ao recurso eólico”, tal y como recoge el decreto publicado el pasado martes en el Diario Oficial de Galicia. El edil socialista incidió en que no se trata “só de impulsar a nosa industria e a nosa tecnoloxía, senón que Ferrol ten capacidade para contribuír á soberanía enerxética e á redución de emisións”. 

