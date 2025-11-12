Mato anima al gobierno gallego a agilizar la puesta en marcha del Polo de Innovación
Lamenta el "retraso inxustificado" por parte de la Xunta
El secretario xeral de la Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, le pide a la Xunta “celeridade” para en el desarrollo del Polo de Innovación de Enerxías Mariñas e Almacenamento de Enerxías que se instalará en el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana. Mato criticó que hayan tenido que pasar “catro anos para velo no DOG” y “oito meses desde que Rueda trouxo un Consello da Xunta a Ferrol para anunciar a súa posta en marcha”, por lo que exigió “axilidade dunha vez por todas”.
El portavoz del grupo municipal del PSdeG-PSOE recordó que en diciembre de 2021, siendo alcalde, le presentó a Núñez Feijóo un proyecto que ha sufrido, señaló, “demoras continuas e innecesarias”.
Mato apuntó que los cometidos del CIS Tecnoloxía e Deseño deberán “garantir o liderado de Galicia no eido das renovables mariñas e do almacenamento e desenvolver o potencial que teñen as nosas costas, especialmente no que se refire ao recurso eólico”, tal y como recoge el decreto publicado el pasado martes en el Diario Oficial de Galicia. El edil socialista incidió en que no se trata “só de impulsar a nosa industria e a nosa tecnoloxía, senón que Ferrol ten capacidade para contribuír á soberanía enerxética e á redución de emisións”.