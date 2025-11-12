"Luces de colores", la Navidad llega a los pacientes de cáncer hematológico

El centro comercial Odeón colaborará un año más con las postales de Asotrame EC

Los pacientes de cáncer hematológico de todos los hospitales gallegos podrán recibir un cariño especial en Navidad, por medio de las postales del proyecto "Luces de colores" que un año más pone en marcha la asociación Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas).

La iniciativa artística y solidaria nace con el objetivo de llevar un poco de ánimo a los hospitales durante la Navidad y para ello insta a la población a diseñar postales navideñas dirigidas a pacientes de cáncer hematológico que pasarán esas fechas especiales ingresados.

Pueden participar particulares, asociaciones, centros educativos o cualquiera que lo desee para sumarse a este proyecto, concebido hacia años por la ilustradora Laura Molero, cofundadora y voluntaria de Asotrame.

Las postales dibujadas, pintadas o troqueladas serán de temática libre y tendrán que incorporar un mensaje de cariño o buenos deseos para 2026, no se necesita más que una buena voluntad, sin necesidad de tener grandes conocimientos en artes plásticas.

Los diseños deberán enviarse por correo a Asotrame, calle Chile, números 2-4 de Ferrol, 15404, donde tiene su sede la entidad, antes del 10 de diciembre.

Como en anteriores convocatorios varios centros comerciales colaboran instalando en sus espacios buzones solidarios con este fin. Además del centro comercial Odeón, en Narón; participan Área Central, en Santiago; y El Corte Inglés, en Vigo.

Asotrame, pese a tener su sede en Ferrol, no solo colabora con el Arquitecto Marcide sino con los hospitales gallegos desde el Centro Hospitalario Universitario de A Coruña hasta el Lucus Augusti de Lugo, el Clínico de Santiago y el Álvaro Cunqueiro de Vigo.