La réplica de la placa de Pablo Iglesias de 1927 ya está en el Ateneo

La escultura puede visitarse en la sede de la entidad, en la calle Magdalena Jorge Meis

La réplica de la placa con la que el Concello de Ferrol honró la memoria de Pablo Iglesias en 1927 ya se puede ver en el Ateneo. Se trata de una reproducción del original de Agustín López Miras que ha sido recuperada gracias a las imágenes encontradas y facilitadas por la militancia.

En el acto intervinieron tanto el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Ángel Mato, y el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Julio Torrado, que incidieron en la importancia social y política que tuvo el fundador del partido y de la Unión General de Trabajadores (UGT).

La placa permaneció colocada en la fachada de la antigua casa consistorial (en el Cantón) entre 1927 y 1936, cuando los golpistas la retiraron y, posteriormente, destruyeron.