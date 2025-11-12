Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Isidoro Valerio será el pregonero de la Semana Santa de Ferrol 2026

El comunicador de Radio Voz ha sido el elegido por la Junta de Cofradías de la ciudad naval

Redacción
12/11/2025 12:07
Valerio pronunciará el pregón en el Jofre
Cedida

El comunicador ferrolano Isidoro Valerio, a los mandos de la emisora de Radio Voz en la ciudad naval, ha sido el elegido por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol para pronunciar el pregón de la Pasión 2026.

Será el 6 de marzo, a las 19.00 horas, en el teatro Jofre, donde el pregonero compartirá protagonismo con las dos entregas de la Medalla de Oro de la entidad cofrade, otorgadas a César Carreño y José Evia, que estuvieron al frente de la propia Junta y la Cofradía de la Soledad, respectivamente. 

Evia y Carreño en la presidencia del Via Crucis de 2025

Carreño y Evia recibirán la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías por su "dedicación en favor" de la Semana Santa de Ferrol

Más información

La banda sonora correrá a cargo del coro Concerto Tempo de la urbe naval, avanzan para completar el guion de un acto que es abierto a la ciudadanía. 

Larga trayectoria

Valerio lleva cuatro décadas como periodista radiofónico, con una carrera desarrollada en casi su totalidad en Ferrol. Primero, en 1986, empezó en Radio Ferrol Cadena Ser, pasando después a Antena 3 en A Coruña.

Más tarde, en 2002, levantó el telón de Voces de Ferrol en Radio Voz, el programa que capitanea actualmente. En el apartado cofrade, Isidoro Valerio comenzó su andadura como tantos niños ferrolanos, como capuchón, confiándosele en múltiples ocasiones la presentación del pregón.

