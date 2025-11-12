El personal civil de la Armada se manifiesta por mejoras salariales

Una concentración del personal civil en el mes de mayo Jorge Meis

El personal civil del Ministerio de Defensa en Ferrol está convocado este jueves, a las 11.00 horas a movilizarse por una “mellora salarial” en una manifestación que saldrá de la Puerta del Parque y se dirigirá a la delegación del Ministerio de Hacienda.

La protesta se mantiene en pie a pesar de que en las últimas jornadas se recibió una propuesta de subida solo para este año de 2.400 euros brutos que se haría efectiva en las nóminas de noviembre y diciembre con el concepto de “productividad objetivos del departamento”, informa la CIG.

La cantidad es la misma que la que se ofreció hace unas semanas al personal laboral, pero no al funcionario y estatutario, que en ese primero momento había quedado excluido.

La CIG acoge con “moderada satisfacción” la comunicación del Ministerio y solicitará una reunión a la Subdirección General de Personal Civil para que se convoque una mesa delegada para abordar las retribuciones, pues entiende que “estas cuestións deben ser materia de negociación e non unha mera decisión unilateral do Ministerio”, explican.

Por otro lado, también esta mañana y a la misma hora, las 11.00, tendrá lugar una concentración frente al Vicerrectorado del Campus Industrial de Ferrol, protagonizada por el personal del servicio de limpieza de la Universidade da Coruña para exigir “un acordo de mellora salarial digno”.