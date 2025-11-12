El BNG vuelve a alertar sobre el “estado de abandono” de la estación de autobuses

Militantes del BNG pegaron carteles en el interior de la estación Daniel Alexandre

El BNG denunció este miércoles el “estado de abandono” en el que se encuentra la estación de autobuses y le pidió a la Xunta que “deixe de facer caso omiso ás advertencias que estamos a facer e ás reivindicacións dos veciños e veciñas desta cidade”, aseguró el portavoz municipal, Iván Rivas. “É moi evidente o que está a pasar”, añadió el edil, “vemos como dúas das tres portas de acceso están pechadas, un conxunto baleiro e, neste contexto, o mellor que se lle ocorre ao PP é volver incorporar 100.000 euros nos Orzamentos sen adoptar ningunha medida respecto das necesidades máis básicas”.

Para Rivas, esta reserva “recurrente” refleja “a fraude coa que actúa o PP e a complicidade do alcalde desta cidade, que mira cara a outro lado”. “Levamos anos con esta situación, desde 2019”, recordó Rivas, que exigió “medidas urxentes para incrementar os servizos de transporte por estrada e unhas dotacións mínimas”.

Por su parte, el diputado Mon Fernández considera que “vendo como está a estación, falar de intermodalidade é unha tomadura de pelo” y recalcó que “o BNG leva desde 2006 preguntando por este tema no Parlamento”. La situación, a su juicio, “evidencia a capacidade de xestión do PP: os baixos poderían ter unha actividade económica, comezando pola cafetería. Non hai interese ningún por darlle vida a esta estación”.