El BNG vuelve a alertar sobre el “estado de abandono” de la estación de autobuses
Dice que consignar 100.000 euros en los Orzamentos es "unha tomadura de pelo"
El BNG denunció este miércoles el “estado de abandono” en el que se encuentra la estación de autobuses y le pidió a la Xunta que “deixe de facer caso omiso ás advertencias que estamos a facer e ás reivindicacións dos veciños e veciñas desta cidade”, aseguró el portavoz municipal, Iván Rivas. “É moi evidente o que está a pasar”, añadió el edil, “vemos como dúas das tres portas de acceso están pechadas, un conxunto baleiro e, neste contexto, o mellor que se lle ocorre ao PP é volver incorporar 100.000 euros nos Orzamentos sen adoptar ningunha medida respecto das necesidades máis básicas”.
Para Rivas, esta reserva “recurrente” refleja “a fraude coa que actúa o PP e a complicidade do alcalde desta cidade, que mira cara a outro lado”. “Levamos anos con esta situación, desde 2019”, recordó Rivas, que exigió “medidas urxentes para incrementar os servizos de transporte por estrada e unhas dotacións mínimas”.
Por su parte, el diputado Mon Fernández considera que “vendo como está a estación, falar de intermodalidade é unha tomadura de pelo” y recalcó que “o BNG leva desde 2006 preguntando por este tema no Parlamento”. La situación, a su juicio, “evidencia a capacidade de xestión do PP: os baixos poderían ter unha actividade económica, comezando pola cafetería. Non hai interese ningún por darlle vida a esta estación”.
La Xunta asegura que la concesionaria de la estación trabaja en el alquiler de la cafetería
La Xunta anunció este miércoles que la concesionaria de la gestión de la estación de autobuses de Ferrol ha alquilado varios locales con motivo de las obras del puerto exterior y que está trabajando en el arrendamiento de la cafetería, actualmente cerrada, tras rescindirse el contrato con la anterior empresa “ao non realizar as obras comprometidas”.
Sale así al paso de la crítica del BNG, que volvió a denunciar el estado en el que se encuentra la infraestructura. La Xunta asegura que “a quen ten que esixir que cumpra con este proxecto é ao Goberno de España”, pues, dice, el ejecutivo gallego “aposta por completar en Ferrol o mapa galego das estacións intermodais”. En ese sentido, insiste en que, “como leva facendo nos últimos anos”, la Xunta consigna una partida de 100.000 euros “para iniciar o proxecto”.
“Trátase da única cidade que non conta con este tipo de instalación, nin en funcionamento nin en obras”, apunta Presidencia, por lo que, sostienen, “é preciso que o Goberno central amose o seu compromiso consignando as correspondentes partidas” en los PGE para “o avance na formalización do convenio para a construción desta estación intermodal en colaboración co goberno galego e co Concello, ao igual que se fixo nas demais cidades galegas”. “Fronte a este abandono e desinterese por parte do Executivo estatal, Galicia esixiu en varias ocasións avanzar nesta infraestrutura estratéxica para a mobilidade do noroeste”, señala la Xunta.