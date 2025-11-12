El Área Sanitaria de Ferrol invierte medio millón de euros en nuevos sistemas de monitorización

El área de Cardiología es una de los beneficiadas del nuevo contrato AEC

El Área Sanitaria de Ferrol destinará algo más de medio millón de euros (517.667,65 euros) a la mejora operativa de los servicios de Cardiología y Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Por esta cuantía se han adjudicado los sistemas de gestión y monitorización de diversos servicios del CHUF. En la actualidad, para la gestión de la imagen cardiológica el servicio utilizaba una plataforma informática que cubre el flujo completo de análisis e informado de la ecocardiografía, así como la revisión de la imagen cardiológica multimodalidad, lo que permite unificar el acceso a la información del paciente en un único punto.

En el caso de Ginecología está implantada una solución de gestión de la información que permite cubrir la continuidad asistencial y gestionar la documentación del embarazo, el parto, el nacido, combinando sistemas de vigilancia y alarma con la documentación del paciente y el almacenamiento digital de la información.

Los dos sistemas fueron adaptados y personalizados según las especificaciones solicitadas por el Área Sanitaria e integrados con sus sistemas de información.

Con los nuevos contratos se consigue un mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, que asegura la operativa de los sistemas y que los mantienen siempre actualizados, habilitando el acceso a nuevas funcionalidades clínicas, evitando la obsolescencia técnica y permitiendo la compatibilidad en el tiempo con nuevos equipos diagnósticos.

Entre otras mejoras, el nuevo contrato supone la renovación de 13 monitores.