Ferrol

El Área Sanitaria de Ferrol invierte medio millón de euros en nuevos sistemas de monitorización

Mejorarían los servicios de Cardiología y Ginecología

Redacción
12/11/2025 20:00
El área de Cardiología es una de los beneficiadas del nuevo contrato
AEC

El Área Sanitaria de Ferrol destinará algo más de medio millón de euros (517.667,65 euros) a la mejora  operativa de los servicios de Cardiología y Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Por esta cuantía se han adjudicado los sistemas de gestión y monitorización de diversos servicios del CHUF. En la actualidad, para la gestión de la imagen cardiológica el servicio utilizaba una plataforma informática que cubre el flujo completo de análisis e informado de la ecocardiografía, así como la revisión de la imagen cardiológica multimodalidad, lo que permite unificar el acceso a la información del paciente en un único punto.

En el caso de Ginecología está implantada una solución de gestión de la información que permite cubrir la continuidad asistencial y gestionar la documentación del embarazo, el parto, el nacido, combinando sistemas de vigilancia y alarma con la documentación del paciente y el almacenamiento digital de la información.

Los dos sistemas fueron adaptados y personalizados según las especificaciones solicitadas por el Área Sanitaria e integrados con sus sistemas de información.

Con los nuevos contratos se consigue un mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, que asegura la operativa de los sistemas y que los mantienen siempre actualizados, habilitando el acceso a nuevas funcionalidades clínicas, evitando la obsolescencia técnica y permitiendo la compatibilidad  en el tiempo con nuevos equipos diagnósticos.

Entre otras mejoras, el nuevo contrato supone la renovación de 13 monitores.

