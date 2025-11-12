Doble ración ferrolana en La Revuelta: "Viajaba mucho a Doniños"

La ferrolana y el surfista junto a Broncano durante el programa emitido este martes RTVE

El exitoso espacio La Revuelta, capitaneado por David Broncano en Televisión Española, ha tenido una vez más cuota ferrolana. Ocurrió de la mano de la presentadora Paula Vázquez, que nació en la ciudad y creció en el barrio de Caranza, y del campeón de surf adaptado Aitor Francesena.

Ambos coincidieron este martes en el plató. Ella, para hablar de "Hasta el fin del mundo", su nuevo programa de viajes y aventuras en RTVE en el que se involucran personajes conocidos, y él regresando a hablar de sus logros después de haber tenido el honor de ser el primer entrevistado de la "historia" en la fase del show en la cadena pública.

Vázquez le cedió el testigo en el famoso sofá y antes de conocer su nombre, dijo imaginarse que venía un chico que "hace algo que en mi pueblo se hace mucho", en referencia al surf, a lo que el presentador confirmó que sí, que tiene "57 campeonatos del mundo" en su haber.

Una vez que entró en escena, Francesena aseguró que conocía a Paula, no personalmente, pero precisó que "cuando trabajaba en Galicia, yo viajaba mucho a su pueblo, a la playa de Doniños...".

"¿Y a Pantín?", preguntó ella, al ser su arenal favorito: "Claro, al Pantín Classic... He ganado muchas competiciones por ahí...", concluyó en la despedida de la presentadora y antes de conversar con Broncano sobre su libro 'Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande'.

