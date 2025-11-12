Controles de glucemia o tensión y charlas para conmemorar en Ferrol el Día Mundial de la Diabetes

Mediciones de glucosa en una edición anterior D.A.

La conmemoración este viernes 14 del Día Mundial de la Diabetes hace, un año más, que la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra –ADF– ponga en marcha una serie de actividades para concienciar de la necesidad de vigilar la salud y el azúcar.

El tema escogido para la campaña actualmente en vigor es “La diabetes y el bienestar” y, en concreto, para este año 2025 se centra en el lema “Diabetes y bienestar laboral”.

De este modo, se llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de los avances tecnológicos y médicos que permiten a las personas con diabetes llevar una vida más saludable y tener un mayor control sobre su enfermedad, se siguen encontrando con problemas a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo y prefieren ocultar, en algunas ocasiones, su condición antes de ser discriminados laboralmente, explican desde la entidad ferrolana.

La ADF apunta que “este desconocimiento sobre la diabetes y la falta de apoyo en el entorno laboral genera ansiedad y falta de confianza para integrarse en el grupo de trabajo, impactando negativamente en el bienestar emocional de estas personas. Todavía hay que dar pasos importantes para que tanto en las empresas privadas como en la Administración se deje de discriminar a las personas con diabetes, ya que estas son aptas para cualquier tipo de trabajo; simplemente es una cuestión de desconocimiento ante esta enfermedad”.

Programación

Además de la concienciación en cuanto al mercado laboral, vigilar la salud y diagnosticar a tiempo es sin duda una de las cuestiones básicas sobre las que se hace hincapié en el Día Mundial de la Diabetes.

El propio día de la conmemoración, este viernes 14, está prevista la instalación de mesas informativas en el hall del complejo hospitalario Arquitecto Marcide, donde, además, se llevarán a cabo controles de glucemia, tensión arterial y revisión de pie diabético, con la colaboración de estudiantes de la Facultad de Enfermería y Podología.

De esta jornada “práctica” se pasará, ya el sábado 15, a una teórica, con una serie de charlas que se desarrollarán en el Hotel Almirante de Ferrol.

Se abordarán temas de interés como “La enfermedad renal crónica –ERC–”, a cargo de Rafael Rodríguez Martínez, presidente de Alcer Coruña y Federación Alcer Galicia, o “Conduciendo con responsabilidad y diabetes”, impartida por Carlos Felgar, oficial de la Policía Local de Ferrol.

Asimismo, como se informa desde la ADF, se presentará el proyecto “Crecer sin diabetes”, sobre la detección precoz de la diabetes tipo I, con José Manuel García Romero, presidente de la Asociación de Diabetes Ferrolterra y vicepresidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Personas con Diabetes (Fegadi).

Además, tanto en Ferrol como en Narón se iluminarán diferentes elementos significativos de las ciudades en color azul, para contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad y a la necesidad de mantenerla bajo control para mejorar la calidad de vida.