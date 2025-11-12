Comienza la rehabilitación del Bambú Club, que pondrá en valor el mural de González Collado

Interior del Bambú Club, con el mural de González Collado al fondo Jorge Meis

Las obras de rehabilitación del Bambú Club, en Recimil, ya están en marcha. La firma adjudicataria, Prosema Noroeste, valló ayer el perímetro del inmueble en cuya recuperación el Concello invertirá más de 435.000 euros.

Entre los trabajos que se acometerán se encuentra la instalación de grandes puertas correderas para dividir y unir las diferentes salas en función de las necesidades. El local contará también con cafetería, como antiguamente, y el mural de González Collado dejará de estar al fondo de la barra para quedar expuesto, al cambiarse las mesas al otro lado del local.

Al fondo de la sala se habilitará un despacho que podrá ser utilizado como sala de reuniones y los aseos se localizarán detrás de la pared del mural. Además, para cumplir con la normativa contraincendios, se habilitará una nueva salida hacia la calle Mugardos.