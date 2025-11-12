Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Claudia Jiang consigue el segundo premio nacional de moda para jóvenes diseñadores

Fue accésit especial en la Semana de la Moda de Galicia que se celebró en Ferrolterra

Redacción
12/11/2025 22:42
Jiang fue premiada en el certamen que se celebró en Neda con un accésit especial
Jiang fue premiada en el certamen que se celebró en Neda con un accésit especial
Cedida

El buen sabor de boca que quedó con la celebración en las instalaciones nedenses de Galicia Textil de la I Semana de la Moda de Galicia, organizada por ANDE (Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles) y que supuso la fase regional de la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores continuó esta semana en Madrid, con la fase nacional, donde de nuevo Galicia tuvo protagonismo.

Semana de la Moda de Galicia

Sabela Freire y su colección inspirada en la cigarra gana la I Semana de la Moda de Galicia

Más información

La joven diseñadora coruñesa Claudia Jiang, alumna de la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar, se alzó con el segundo premio nacional en los Premios de Moda para Jóvenes Diseñadores, que se celebraron el pasado martes en la Real Casa de Correos de Madrid

Jiang, que había resultado premiada con un accésit especial en la fase gallega celebrada en Ferrolterra con su propuesta “Circus”, fue la representante de Galicia en esta 39ª edición del certamen organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Diseñadores –ante la ausencia de la ganadora de la semana de la Moda de Galicia y su colección inspirada en la cigarra–, donde compitieron las mejores promesas de la moda española.

El jurado, explican desde la organización, valoró “su visión contemporánea, su cuidado trabajo de patronaje, discurso visual, que combina color, teatralidad y un mensaje sobre la libertad creativa”

Te puede interesar

El lateral racinguista, durante el encuentro en Espiñedo

Parera y Ramón, las chispas del Racing de Ferrol en Ourense
Redacción
Militantes del BNG pegaron carteles en el interior de la estación

El BNG vuelve a alertar sobre el “estado de abandono” de la estación de autobuses
Redacción
El ideal gallego

Controles de glucemia o tensión y charlas para conmemorar en Ferrol el Día Mundial de la Diabetes
Redacción
Mato censura que no se haya materializado antes el proyecto

Mato anima al gobierno gallego a agilizar la puesta en marcha del Polo de Innovación
Redacción