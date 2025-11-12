Claudia Jiang consigue el segundo premio nacional de moda para jóvenes diseñadores

Jiang fue premiada en el certamen que se celebró en Neda con un accésit especial Cedida

El buen sabor de boca que quedó con la celebración en las instalaciones nedenses de Galicia Textil de la I Semana de la Moda de Galicia, organizada por ANDE (Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles) y que supuso la fase regional de la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores continuó esta semana en Madrid, con la fase nacional, donde de nuevo Galicia tuvo protagonismo.

Sabela Freire y su colección inspirada en la cigarra gana la I Semana de la Moda de Galicia

La joven diseñadora coruñesa Claudia Jiang, alumna de la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar, se alzó con el segundo premio nacional en los Premios de Moda para Jóvenes Diseñadores, que se celebraron el pasado martes en la Real Casa de Correos de Madrid

Jiang, que había resultado premiada con un accésit especial en la fase gallega celebrada en Ferrolterra con su propuesta “Circus”, fue la representante de Galicia en esta 39ª edición del certamen organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Diseñadores –ante la ausencia de la ganadora de la semana de la Moda de Galicia y su colección inspirada en la cigarra–, donde compitieron las mejores promesas de la moda española.

El jurado, explican desde la organización, valoró “su visión contemporánea, su cuidado trabajo de patronaje, discurso visual, que combina color, teatralidad y un mensaje sobre la libertad creativa”