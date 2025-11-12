Catuxa Salom lleva a Ferrol su LP “Cāldo”, cocinado con ritmos indígenas, folclore y electrónica

La puesta en escena la firma Javier Marimón y el vestuario, Ana Surma Aigi Boga

El teatro Jofre será el escenario para la presentación del disco de la artista gallega de raíces argentinas Catuxa Salom, este viernes 14 a las 20.30 horas. El trabajo con el que ofrecerá al público una experiencia sonora y visual envolvente se titula “Cāldo”, su primer elepé, en el que fusiona ritmos indígenas, del folclore galego y bases electrónicas.

La artista, guitarrista y cantante, actuará en la ciudad en formato trío, con ambas compañeras apoyando en los coros: por un lado, Yudit Almeida, que se ocupa del contrabajo y los sintetizadores, y Lucía Cortiñas, con las percusiones.

“Nunha aldea” fue el primer EP con el que Catuxa Salom irrumpió en la escena estatal independiente, dando un giro ahora hacia un trabajo conceptual que trata de reflejar el despertar que supone darse cuenta de que la vida rural no es idílica. Asimismo, mediante este disco pone el foco en la importancia de los cuidados y la amistad como red de apoyo imprescindible.

Los nueve temas que incluye “Cāldo” se conectan mediante el elemento del agua, invitando así al oyente a sumergirse en un universo ecléctico con raíces internacionales, desde la aldea de Lugo en la que vive.

Artista

Esta música vendrá a Ferrol después de compartir escenario con colegas de la talla de Rozalén o El Kanka. “O concerto do Jofre vai ser tremendamente especial. Estou segura de que entre a banda e o público, un ambiente íntimo no que desfrutaremos moito coas cancións deste novo traballo. Fainos moita ilusión dálo a coñecer nun dos escenarios máis míticos e con máis historia da xeografía galega”, valora Catuxa Salom sobre la actuación.