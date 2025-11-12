Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Cambio de ubicación de la feria de Ferrol a partir de este mes

Las obras de "Abrir Ferrol al mar" están detrás del traslado

Redacción
12/11/2025 12:13
A partir de este mes de noviembre, la feria de Ferrol cambiará de localización. Del Paseo de Irmandiños se trasladará a la avenida de Esteiro, en el tramo entre Taxonera y el cruce con Españoleto, con motivo de la siguiente fase de "Abrir Ferrol al mar" que alcanzará Ferrol Vello, A Magdalena y el Arsenal.

Para la elección de la nueva ubicación, la concejala de Mercados e Feiras, Maica García, junto con el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, y la Policía Local, se reunieron en distintas ocasiones con los vendedores ambulantes afectados, con el objetivo de buscar el mejor espacio al mismo tiempo que se evitaban los problemas de tráfico.

Jornada de la feria de Ferrol

Cambio de ubicación de la feria de Ferrol a partir de este mes

Finalmente se eligió la avenida de Esteiro para desarrollar la feria mensual, un espacio que acaba de ser supervisado esta misma mañana con la presencia de los vendedores. Así, desde el Concello de Ferrol recuerdan que los domingos, desde las 07.00 horas, no se podrá aparcar en el tramo de la avenida de Esteiro.

