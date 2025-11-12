Mi cuenta

Ferrol

Arde otro vehículo de madrugada en Ferrol afectando a otro coche

Los Bomberos tuvieron que trasladarse hasta el barrio de O Inferniño para sofocar las llamas

Redacción
12/11/2025 10:24
El coche en llamas estaba ardiendo en la calle Río Lérez
El coche en llamas estaba ardiendo en la calle Río Lérez
Cedida

Los Bombeiros de Ferrol tuvieron que trasladarse en la madrugada de este miércoles hasta la calle Río Lérez para sofocar las llamas en un vehículo que estaba estacionado.

Explican desde el Concello que recibieron la alerta en torno a las 1.50 horas, trasladándoles que había empezado a arder un Fiat Punto aparcado en este punto del barrio ferrolano de O Inferniño.

Un vehículo contraincendios y cuatro efectivos acudieron a la zona, extinguiendo el fuego con espuma y comprobando que la combustión había hecho mella en el vehículo que estaba situado delante, un Opel Zafira. Se desconocen las causas del incendio.

