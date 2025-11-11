Nova Xuntanza Naturalista da SGHN en Ferrol, con foco na ecoloxía de vertebrados
O Museo de Historia Natural dará a benvida o venres ao doutor en bioloxía Alejandro Martínez Abraín
O ciclo de Xuntanzas Naturalistas que organiza a Sociedade Galega de Historia Natural –SGHN–, coa financiación da Deputación da Coruña, celebrará a seguinte sesión o venres 7 ás 19.30 horas. Desta volta, o protagonista será Alejandro Martínez Abraín, doutor en Bioloxía e profesor na Universidade da Coruña, que se ocupará de impartir a conferencia titulada “Dez anos de contribucións ao coñecemento da ecoloxía de vertebrados de Galicia”.
Coincidindo neste mes no que a SGHN vén de ser declarada oficialmente de utilidade pública polo Ministerio del Interior, coas vantaxes que traerá consigo para os socios, o Museo de Historia Natural de Ferrol acollerá unha nova edición desta iniciativa divulgativa, despois de que o último encontro xirara arredor da “Restauración e conservación comunitaria: o exemplo de Froxán”.
Relator
Alejandro Martínez Abraín ten unha ampla traxectoria de nivel internacional no eido da investigación, desenvolvida sobre temáticas que van dende a que foi centro da súa tese de doutoramento, a ecoloxía de poboacións de aves mariñas, até a dinámica de pequenos vertebrados.
Nestes últimos focalizarase na xuntanza co profesor universitario, cuxas liñas de investigación céntranse nun tema de enorme repercusión como son as consecuencias ecolóxicas do despoboamento rural a escala global, atendendo ao estudo dos cambios na distribución e comportamento da fauna.
Tal como se intúe no título, a conferencia que ofrecerá Martínez Abraín resumirá os traballos de investigación realizados con vertebrados galegos durante a última década. Así pois, as persoas asistentes achegaranse, de primeira man, á ecoloxía e conservación de diferentes especies de aves mariñas, lontras, lobos, toupas de río e de anfibios, entre outros exemplos a tratar.