Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Conferencia

Nova Xuntanza Naturalista da SGHN en Ferrol, con foco na ecoloxía de vertebrados

O Museo de Historia Natural dará a benvida o venres ao doutor en bioloxía Alejandro Martínez Abraín

Redacción
11/11/2025 17:44
O pasado mes de outubro, tamén se convidou ás Xuntanzas Naturalistas a Betula, a Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico
O pasado mes de outubro tamén se convidou ás Xuntanzas Naturalistas a Betula, a Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico
Emilio Cortizas

O ciclo de Xuntanzas Naturalistas que organiza a Sociedade Galega de Historia Natural –SGHN–, coa financiación da Deputación da Coruña, celebrará a seguinte sesión o venres 7 ás 19.30 horas. Desta volta, o protagonista será Alejandro Martínez Abraín, doutor en Bioloxía e profesor na Universidade da Coruña, que se ocupará de impartir a conferencia titulada “Dez anos de contribucións ao coñecemento da ecoloxía de vertebrados de Galicia”.

Coincidindo neste mes no que a SGHN vén de ser declarada oficialmente de utilidade pública polo Ministerio del Interior, coas vantaxes que traerá consigo para os socios, o Museo de Historia Natural de Ferrol acollerá unha nova edición desta iniciativa divulgativa, despois de que o último encontro xirara arredor da “Restauración e conservación comunitaria: o exemplo de Froxán”.

Relator

Alejandro Martínez Abraín ten unha ampla traxectoria de nivel internacional no eido da investigación, desenvolvida sobre temáticas que van dende a que foi centro da súa tese de doutoramento, a ecoloxía de poboacións de aves mariñas, até a dinámica de pequenos vertebrados.

Nestes últimos focalizarase na xuntanza co profesor universitario, cuxas liñas de investigación céntranse nun tema de enorme repercusión como son as consecuencias ecolóxicas do despoboamento rural a escala global, atendendo ao estudo dos cambios na distribución e comportamento da fauna.

Tal como se intúe no título, a conferencia que ofrecerá Martínez Abraín resumirá os traballos de investigación realizados con vertebrados galegos durante a última década. Así pois, as persoas asistentes achegaranse, de primeira man, á ecoloxía e conservación de diferentes especies de aves mariñas, lontras, lobos, toupas de río e de anfibios, entre outros exemplos a tratar.

Te puede interesar

El carril en dirección centro es el que se corta

Las obras de "Abrir Ferrol ao Mar" obligan a cortar un carril de Irmandiños entre la Puerta del Dique y la de Enfermería
Redacción
Concello de Neda

Neda aprueba la modificación del proyecto para instalar otra pasarela peatonal sobre el Belelle
Redacción
Lucía Blanco en la presentación de la iniciativa

Hasta 6.500 euros en premios en la nueva campaña municipal MercAres
Redacción
Rio Baa en O Seixo

Mugardos demanda a Augas de Galicia la limpieza del río Baa
Redacción